Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı transfer etti

Geçen sezonu Gençlerbirliği'nde tamamlayan 24 yaşındaki oyuncunun, kulüp tesislerinde başkan Ahmet Dal ile yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'dan Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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