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        Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:06 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:11
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        Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'dan Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Geçen sezonu Gençlerbirliği'nde tamamlayan 24 yaşındaki oyuncunun, kulüp tesislerinde başkan Ahmet Dal ile yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığı kaydedildi.

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