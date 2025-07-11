Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'dan Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezonu Gençlerbirliği'nde tamamlayan 24 yaşındaki oyuncunun, kulüp tesislerinde başkan Ahmet Dal ile yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığı kaydedildi.
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