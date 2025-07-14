Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Boynundaki mermi parçasıyla 9 yıldır yaşayan gazi, darbe gecesi bir kız çocuğuna kalkan olmuş

        TALHA KOCA - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu gazi olan ve 9 yıldır boynundaki mermi parçasıyla yaşayan Ahmet Kağızmanlı, o gece küçük bir kız çocuğuna siper olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Boynundaki mermi parçasıyla 9 yıldır yaşayan gazi, darbe gecesi bir kız çocuğuna kalkan olmuş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TALHA KOCA - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu gazi olan ve 9 yıldır boynundaki mermi parçasıyla yaşayan Ahmet Kağızmanlı, o gece küçük bir kız çocuğuna siper olduğunu söyledi.

        Görevde yükselme sınavı için gittiği Ankara'da FETÖ'nün hain darbe girişimine denk gelen Kağızmanlı, AA muhabirine, o gece yaşadıklarını anlattı.

        Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yazı işleri müdürlüğü yapan 45 yaşındaki Kağızmanlı, o gece yaşadıklarını unutamıyor.

        Darbe girişimini, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla öğrendiğini ifade eden Kağızmanlı, "Eşyalarımı topladım, abdest aldım ve dışarıya çıktığımda tanklar caddedeydi. Kızılay Meydanı'na doğru yürüdüm, tanklar ve belediyenin kamyonları vardı, bir ara araçlar ve insanlar kalmadı, tek başıma sokaklarda yürüdüm." dedi.

        Kağızmanlı, Sıhhiye'ye gittiğinde insanların meydanlara çıktığını ve lüks araçlarını tankların önüne çektiklerini belirtti.

        - "Nefes almakta zorlanmaya ve şehadet getirmeye başladım"

        Kalabalıkla Genelkurmay'a yürüdüklerini ve Meclis'in bombalandığı esnada sıçrayan taşların üzerlerine geldiğini anlatan Kağızmanlı, şöyle devam etti:

        "Genelkurmay önündeki askerler ilk havaya, ardından yere daha sonra üzerimize kurşun sıkmaya başladı. Vurulanları kenara taşıyıp tekrar yerimize geçiyorduk. Bayağı yorulunca bir yere oturdum, yanıma 11-12 yaşlarında bir kız çocuğu oturdu. Bir anda helikopterden açılan ateşle hepimiz ürktük. Caddeyi taramaya başladıklarında refleksle kız çocuğunun üzerine kapandım.

        Oradakilerin cadde ve sokaklara dökülmesindeki amaç devleti ve bayrağı koruma iç güdüsüydü. Çocuk yanımda olunca onu korumaya aldım ve üzerine kapandım. Belki benim boynuma ve sırtıma şiddetli gelen mermi parçaları ona denk gelebilirdi. O kız çocuğunun üzerine kapanmasaydım mermi parçaları ona denk gelseydi belki de hayatını kaybedecekti. İlk boynuma bir parça, doğrulunca da omuriliğime 3 mermi parçası geldi, soluğum kesildi, nefes almakta zorlanmaya ve şehadet getirmeye başladım. Daha sonra kalktım, caddeye doğru baktığımda herkes yaralıydı. Biri kolumdan tutup çekti ve caddenin sonundaki özel hastaneye götürdüler."

        Kağızmanlı, yanındaki grupla tankların üzerine içerisindeki darbeci askerleri çıkarmak için çıktıklarını, olayda dünya gündeminde geniş yer bulan fotoğraf karesinde de yer aldığını dile getirdi.

        - "O gece bizim birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuzun kanıtıdır"

        Tedavisinin 1 aydan fazla sürdüğünü ve boynundaki mermi parçası nedeniyle MR çekilemediğini söyleyen Kağızmanlı, şunları kaydetti:

        "Sırtımı temizlediler ama boynumdaki parça şah damarımın altından girdiği için alamadılar. Doktorlar, parça içeriye doğru iyice kayınca tehlikeli olacağından müdahale etmedi, şu an bir sıkıntısı yok öyle yaşıyorum. Olayın 9'uncu yılı mermi parçası hala boynumda, onu gururla taşıyorum. Bize verilen fiziki madalyanın yanındaki ikinci nişan gibi benim için çok değerli. Kötü bir geceydi Allah bir daha yaşatmasın. O manzara bir dönem psikolojimi bozdu, gözümün önünden hiç gitmedi. O gece bizim birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuzun kanıtıdır. O gece herkes tek vücut olmuştu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor

        Benzer Haberler

        Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri olan Tuba öğretmen, kız öğrenciler iç...
        Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri olan Tuba öğretmen, kız öğrenciler iç...
        Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı devam ediyor
        Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı devam ediyor
        Erzurum'da Kaysefe Festivali coşkusu
        Erzurum'da Kaysefe Festivali coşkusu
        Amed Sportif Faaliyetler'in Erzurum kampı sona erdi
        Amed Sportif Faaliyetler'in Erzurum kampı sona erdi
        Kardeş katili son 2 kurşunu 'can çekişmesin' diye sıkmış
        Kardeş katili son 2 kurşunu 'can çekişmesin' diye sıkmış
        Erzurum'da sağlık çalışanları 87 haftadır Gazze için yürüyor
        Erzurum'da sağlık çalışanları 87 haftadır Gazze için yürüyor