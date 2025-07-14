YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un Kosovalı kalecisi Visar Bekaj, kaleci kökenli teknik direktörlerle performansını geliştiriyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan Hatayspor'un 28 yaşındaki kalecisi Visar Bekaj, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Bekaj, Erzurum'daki kamp sürecinin iyi geçtiğini, ikinci etap kamp çalışmalarına diğer takım arkadaşlarının da katılacağını ve lige iyi bir şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

Bordo-beyazlı ekibe 2 sene önce katıldığını hatırlatan Bekaj, "Geldiğimde takım arkadaşlarımın morali çok kötüydü. Sonrasında Volkan (Demirel) hocamız geldi ve iyi bir iş ortaya koydu. Yeni oyuncular getirdi biz de adım adım ilerlemeye devam ettik. İstanbul ve Hatay'da elimizden geleni yaptık." dedi.

Bekaj, 6 Şubat depremleri nedeniyle Hatay'ın ve kulübün zor dönemden geçtiğini ifade ederek, "Burada depremi yaşamadım ama bana depremden bahsetmişlerdi ve sonrasında Hatay'a gittim oradaki durumu gördüm. Gerçekten orada çok kötü bir durum vardı. Depremden sonraki sezonda iyi bir iş ortaya koyduk ancak sonraki sezon bocaladık. Bu durumu görünce ne kadar zor olduğunu, bu sürecin ne kadar zorlu bir süreç olduğunu görmüş oldum." diye konuştu.