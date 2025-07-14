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        Bekaj, kaleci kökenli teknik direktörlerle performansını geliştiriyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un Kosovalı kalecisi Visar Bekaj, kaleci kökenli teknik direktörlerle performansını geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:18 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:18
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        Bekaj, kaleci kökenli teknik direktörlerle performansını geliştiriyor
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        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un Kosovalı kalecisi Visar Bekaj, kaleci kökenli teknik direktörlerle performansını geliştiriyor.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan Hatayspor'un 28 yaşındaki kalecisi Visar Bekaj, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

        Bekaj, Erzurum'daki kamp sürecinin iyi geçtiğini, ikinci etap kamp çalışmalarına diğer takım arkadaşlarının da katılacağını ve lige iyi bir şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

        Bordo-beyazlı ekibe 2 sene önce katıldığını hatırlatan Bekaj, "Geldiğimde takım arkadaşlarımın morali çok kötüydü. Sonrasında Volkan (Demirel) hocamız geldi ve iyi bir iş ortaya koydu. Yeni oyuncular getirdi biz de adım adım ilerlemeye devam ettik. İstanbul ve Hatay'da elimizden geleni yaptık." dedi.

        Bekaj, 6 Şubat depremleri nedeniyle Hatay'ın ve kulübün zor dönemden geçtiğini ifade ederek, "Burada depremi yaşamadım ama bana depremden bahsetmişlerdi ve sonrasında Hatay'a gittim oradaki durumu gördüm. Gerçekten orada çok kötü bir durum vardı. Depremden sonraki sezonda iyi bir iş ortaya koyduk ancak sonraki sezon bocaladık. Bu durumu görünce ne kadar zor olduğunu, bu sürecin ne kadar zorlu bir süreç olduğunu görmüş oldum." diye konuştu.

        - "Şanslı olduğumu söyleyebilirim"

        Volkan Demirel'in teknik direktörlüğü döneminde takıma katıldığını anımsatan Bekaj, şöyle konuştu:

        "Ben şanslı olduğumu söyleyebilirim çünkü Volkan hocamız bir kaleciydi aynı şekilde Murat (Şahin) hocamız da öyle. Onlardan çok şey öğrendim bu benim için bir şanstı. Beni buraya Volkan hoca getirdi. Geldiğimde Erce (Kardeşler) iyi performans sergiliyordu ve ben yedek kulübesindeydim. Kendi zamanımı bekledim ve zamanım gelince de kendimi gösterdim. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım. Bir sene daha kontratım var ve şu anda adım adım bakmak istiyorum. Şu an gelecekle ilgili konuşmak istemiyorum adım adım gitmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz durumda elimden geleni yapacağım sonrasında gelecekte ne olur bilinmez."

        Bekaj, Türkiye'nin Kosova Ligi'nden farklı bir lig olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de 4 büyük takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor var. Çok iyi oyuncuları var. Diğer takımların onlara nispeten çok iyi oyuncu grupları yok ama onlar da iyi oyuncular. Kosova Ligi'nden farklı bir lig olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca taraftarlarda çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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