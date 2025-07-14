Tatil için geldiği Erzurum'da çaya giren çocuk boğuldu

112 Acil Sağlık ekiplerince Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasının ardından sudan çıkarılan çocuğa burada ilk müdahalesi yapıldı.

Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi Büyükbahçe mevkisinde Uzunkavak Çayı'na serinlemek için giren Hüseyin Avni A. (13), bir süre sonra hidroelektrik santralinin havuz kısmına geldi.

İstanbul'dan tatil için Erzurum'daki yakınlarının yanına gelen çocuk, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğuldu.

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