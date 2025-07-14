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        Futbol: Hazırlık maçı

        Konyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'ı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:58
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Konyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'ı 2-1 mağlup etti.

        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Araz Nahçıvan ile karşılaştı.

        Karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibin gollerini 27. dakikada Umut Nayir ve 50. dakikada Aleksic attı. Araz Nahçıvan'ın golünü ise 63. dakikada Ramon Machado kaydetti.

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