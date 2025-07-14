Futbol: Hazırlık maçı
Konyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'ı 2-1 mağlup etti.
Konyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'ı 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Araz Nahçıvan ile karşılaştı.
Karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibin gollerini 27. dakikada Umut Nayir ve 50. dakikada Aleksic attı. Araz Nahçıvan'ın golünü ise 63. dakikada Ramon Machado kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.