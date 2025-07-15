Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-yeşilli ekip, Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki sabah antrenmanında pas ve hücum çalışması yaptı.
Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde ise ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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