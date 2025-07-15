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        Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 20:54 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:54
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        Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta günü çift antrenmanla geçirdi.

        Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde koordinasyon çalışmasıyla başladıkları günün ilk idmanında dayanıklılık koşusunun ardından taktik çalışması yaptı.

        Çaykur Rizespor, akşam saatlerinde ise otelin spor salonunda kuvvet çalışmasıyla günü tamamladı.

        Rizespor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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