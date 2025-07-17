Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK, Benhur Keser transferini "Bir Dadaş gibi" videosuyla açıkladı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, yeni transferi Benhur Keser'i "Bir Dadaş gibi" videosuyla açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK, Benhur Keser transferini "Bir Dadaş gibi" videosuyla açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, yeni transferi Benhur Keser'i "Bir Dadaş gibi" videosuyla açıkladı.

        Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Benhur Keser'in transferi duyuruldu.

        Kentteki tarihi tabyalarda hazırlanan videoda bar kıyafeti ve takımın yeni sezon formasını giyen Benhur, at üstünde poz verdi.

        "Benhur Keser Erzurumspor'umuzda" ve "Bir Dadaş gibi" paylaşımlarıyla transferin gerçekleştiği aktarılan videoda Benhur Keser de "Bu şehir için, bu takım için savaşmaya geldim bir Dadaş gibi." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?

        Benzer Haberler

        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün darbe girişimini dev ekranda videolu...
        Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün darbe girişimini dev ekranda videolu...
        Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pisti ahşap zemine çevriliyor
        Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pisti ahşap zemine çevriliyor
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı vefat...
        Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı vefat...