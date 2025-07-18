Erzurum'da cinayet zanlısının kaçmasına yardım eden zanlı tutuklandı

Olayla ilgili T.Ö. ve M.I, Y.I'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

İlçenin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda 15 Temmuz'da işletme sahibi Hayati Yazıcı (44) ile Y.I. (31) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Y.I, silahıyla Yazıcı'yı vurup otomobille bölgeden kaçmıştı.

İlçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda 15 Temmuz'da işletme sahibi Hayati Yazıcı'yı (44) öldüren Y.I'nın (31) kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan T.Ö. (39) ile başka konuda yardım ettiği belirtilen M.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, akaryakıt istasyonu sahibini öldüren şüphelinin kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

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