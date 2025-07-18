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        Erzurum'da 401 bin 676 kök kenevir ele geçirildi, 15 şüpheliye işlem başlatıldı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde, 401 bin 676 kök kenevir ele geçirildi, olayla ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 23:30 Güncelleme: 18.07.2025 - 23:30
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        Erzurum'da 401 bin 676 kök kenevir ele geçirildi, 15 şüpheliye işlem başlatıldı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde, 401 bin 676 kök kenevir ele geçirildi, olayla ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda, 401 bin 676 kök kenevir ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla, olayla ilgili 15 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Ele geçirilen kenevir bitkileri, Pasinler İlçe Tarım Müdürlüğü personeliyle yerinde imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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