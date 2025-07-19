İnşaatın 5. katında elektrik akımına kapıldı, şans eseri yere düşmeden hayatta kaldı

İLHAMİ ERKILIÇ - Bitlis'te 6 metrelik demirin 5. kata çekildiği sırada dalgınlık sonucu elektrik tellerine temasıyla akıma kapılıp ağır yaralanan Rahmi Ebem'in tedavisi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Tatvan ilçesinde bir restoranda çalışan 41 yaşındaki 3 çocuk babası Ebem, 1 hafta önce arabadaki 6 metrelik demir profilleri ipe bağlayıp kendi inşaatlarının 5. katına taşımak istedi.

Ebem, bu sırada, bir anlık dalgınlık ve dikkatsizliği yüzünden demir profilin elektrik tellerine temasını fark edemedi.

Elektrik akımına kapılması sonucu elleri ve ayaklarında derin patlaklar oluşan, kafasını da duvara çarpan Ebem, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Burada 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alınan Ebem, akıma kapılıp 5. kattan yere düşmediği için büyük sevinç yaşıyor.

Tedavisi süren Rahmi Ebem, AA muhabirine, başına gelen talihsiz kazanın 5. kattaki kendi inşatlarına çatı için demir profil taşırken meydana geldiğini söyledi.

Arabadaki demir profilleri ipe bağlayıp 5. kata çektiklerini anlatan Ebem, şöyle devam etti:

"3-4 kilo civarında demir profilleri yukarı çekiyorduk, demiri balkon duvarından düzeltmek isterken elektrik tellerine denk geldi, gerisini hatırlamıyorum, gözümü açtığımda hastanedeydim. Elektrik akımına kapılmışım, sonra beni silkeledi, içeriye geri fırlattı, kafamı duvara çarpınca şuurum yerinde değildi. Şükürler olsun, verilmiş sadakamız vardı, bu şekil aşağı atsa Allah bilir ama belki o dakika 5. kattan yere çakılabilirdim. Rabb'im daha günümüzün olduğunu söyledi. Akıma kapılınca inşaata doğru fırlattı, yoksa aşağı düşebilirdim."

Ebem, Şehir Hastanesi hizmetleri, merkezdeki doktor ve sağlık personelinin kendisine çok iyi baktığını ifade ederek yoğun bakım tedavisinin iyi geçtiğini aktardı.

Başka insanların başına bu tarz olayın gelmemesini ve inşatta çalışanların bu konularda daha dikkatli olmalarını isten Ebem, "Her ne olursa olsun, tedbirsiz iş yapılmasın, özellikle elektrik kablolarına çok dikkat edilmeli. Biz çalışırken elektrik tellerinin olduğunu biliyorduk ve ona göre hareket ediyorduk ama bir anlık gözden kaçırdık, dikkatsizliğime, dalgınlığıma geldiği için demir, elektrik teline denk geldi." diye konuştu.