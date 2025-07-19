Erzurum'da sağlık çalışanları 88 haftadır Gazze için yürüyor

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 88 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor.

​​​​​​​Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisi Ahmet Talha Yer, grup adına yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak, 88 haftadır her cumartesi günü bu meydanda bir araya geldiklerini ve ne bir siyaset parçasının ne de bir kurumun çağrısıyla değil, kalplerindeki merhametle, vicdani sorumlulukla ve ümmet bilinciyle burada durduklarını söyledi.

Sessizliklerinin duyarsızlık değil, vakar olduğunu ve bu suskunluklarının teslimiyeti değil bir direnişi gösterdiğini ifade eden Yer, şöyle konuştu: