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        Erzurum'da çölyak hastaları için "Glütensiz Aşure Şenliği" düzenlendi

        Erzurum'da "2025 Aile Yılı" kapsamında çölyak hastası bulunan ailelere yönelik "Glütensiz Aşure Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:31
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        Erzurum'da çölyak hastaları için "Glütensiz Aşure Şenliği" düzenlendi
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        Erzurum'da "2025 Aile Yılı" kapsamında çölyak hastası bulunan ailelere yönelik "Glütensiz Aşure Şenliği" düzenlendi.

        Şenlik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kızılay Palandöken Şubesi, Yeşilay Erzurum Şubesi ve Erzurum Çölyak Yaşam Derneği işbirliğinde, çölyak hastalığı hakkında farkındalık geliştirmek, ailenin önemini vurgulamak ve bağımlılıklardan uzak yaşamı desteklemek üzere gerçekleştirildi.

        Belediyenin Gülümseyen-Down Kafe tesisindeki etkinlikte, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan glütensiz aşureler dağıtıldı.

        Kızılay Palandöken Şubesi gönüllülerince dondurma servisinin yapıldığı etkinlikte, Yeşilay Erzurum Şubesince de çocuklara ve ailelerine yönelik çeşitli eğitici materyaller ile hediyeler dağıtıldı.

        Yeşilay ve Kızılay gönüllülerinin müzik eşliğinde çeşitli çocuk aktiviteleri gerçekleştirdiği alanda, ailelere paketli glütensiz gıdalar hediye edildi.

        Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Kızılay Palandöken Kadın Kolları Başkanı Gönül Tanrıkulu, Yeşilay Erzurum Kadın Komisyon Başkanı Prof. Dr. Derya Öcal, Erzurum Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Atike Buliç ve gönüllüler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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