Erzurum ve Tunceli'de 958 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı

Erzurum ile Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 958 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



Erzurum'da dün akşam saatlerinde aralıklarla başlayıp gece etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kar nedeniyle 815 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.



- Tunceli



Tunceli'de de etkili olan kar nedeniyle 143 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kentte etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımın aksamasına neden oluyor.



Yağış ve tipi nedeniyle il merkezinde 9, Çemişgezek'te 7, Hozat'ta 14, Mazgirt'te 9, Nazımiye'de 20, Ovacık'ta 37, Pertek'te 10 ve Pülümür'de 37 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

