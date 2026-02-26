Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum ve Tunceli'de 958 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı

        Erzurum ile Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 958 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:49
        Erzurum'da dün akşam saatlerinde aralıklarla başlayıp gece etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kar nedeniyle 815 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

        - Tunceli

        Tunceli'de de etkili olan kar nedeniyle 143 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımın aksamasına neden oluyor.

        Yağış ve tipi nedeniyle il merkezinde 9, Çemişgezek'te 7, Hozat'ta 14, Mazgirt'te 9, Nazımiye'de 20, Ovacık'ta 37, Pertek'te 10 ve Pülümür'de 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

