Tekman, Karaçoban ve Hınıs'da yükümlüler camileri temizledi

Erzurum'un Tekman, Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde yükümlüler, camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.





Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, yükümlüler ilçelerdeki camilerde görevlendirildi.





Camilerde halıları temizleyen, camları ve duvarları silen yükümlüler, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini daha temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmesine katkı sağladı.



