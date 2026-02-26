Tekman, Karaçoban ve Hınıs'da yükümlüler camileri temizledi
Erzurum'un Tekman, Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde yükümlüler, camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Erzurum'un Tekman, Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde yükümlüler, camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, yükümlüler ilçelerdeki camilerde görevlendirildi.
Camilerde halıları temizleyen, camları ve duvarları silen yükümlüler, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini daha temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmesine katkı sağladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.