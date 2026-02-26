Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 245 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 245 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Giriş: 26.02.2026 - 11:34
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 245 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 245 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 245, Ergan'da 240, Kartalkaya'da 235, Hakkari'de 202, Nemrut'ta 189, Sarıkamış'ta 175, Konaklı'da 170, Uludağ'da 168, Erciyes'te 166, Yıldız Dağı'nda 136, Murat Dağı'nda 116, Davraz'da 112, Yalnızçam'da 88, Çambaşı'nda 58, Denizli'de 41, Küpkıran'da 39, Akdağ'da 13, Keltepe'de 12, Kartepe'de, 10, Bozdağ'da ise 9 santimetre ölçüldü.


        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez26.02.2026En düşükEn yüksek
        PalandökenKKY-4-2
        ErganKKY-6-2
        KartalkayaKY-9-5
        HakkariKKY-10-3
        NemrutKKY-1-1
        SarıkamışKKY-50
        Konaklı KKY-4-1
        UludağKY-8-5
        ErciyesKY-8-6
        Yıldız DağıKY-4-4
        Murat DağıKY-11-5
        DavrazHFY-10-2
        YalnızçamKKY-60
        ÇambaşıKKY-7-6
        DenizliKY-9-1
        KüpkıranKKY-32
        AkdağKY-6-4
        KeltepeKY-85
        KartepeKY-6-3
        BozdağKY-40

        (KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HFK: Hafif kar yağışlı)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

