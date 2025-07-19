Geleceğin sağlıkçılarından enkazda staj

TÜRKİYE'nin farklı illerinden Erzurum'a gelen Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü öğrencileri, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) yaz stajına başladı. Eğitimler kapsamında, AFAD'ın enkaz alanında gün boyu uygulamalı eğitim alan öğrenciler, olası afet ve doğa olaylarına karşı müdahale konusunda uzmanlar eşliğinde hazırlanıyor.

Erzurum AFAD sahasında staj yapan 17 öğrenci, eğitmenlerden enkaza güvenli yaklaşma, arama-kurtarma teknikleri, köpekli ve köpeksiz arama yöntemleri, sesli ve ikazlı arama uygulamaları ile malzeme tanıtımı ve kullanımı gibi konularda bilgi alıyor. Çanakkale, Tekirdağ, Van ve Tokat gibi illerden gelen öğrenciler, sıcak hava koşullarına rağmen özveriyle çalışarak teorik bilgilerini sahada pratiğe dönüştürüyor.

18 Mart Üniversitesi AYAY Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nisa Madraz, gönüllü olarak Erzurum'a geldiğini belirterek, "Okulda genellikle hastane ve ambulans stajlarımız oluyordu. Buradaki stajımı ise gönüllü olarak yapıyorum. Enkaza giriyoruz, köpekli ve köpeksiz aramalar yapıyor, makineleri kullanmayı öğreniyoruz. Çok değerli bir deneyim" dedi.