Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Vali Mustafa Çiftçi'den Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. yıl dönümüne ilişkin mesaj:

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Mustafa Çiftçi'den Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. yıl dönümüne ilişkin mesaj:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiftçi mesajında, Milli Mücadele'nin ana esaslarının belirlendiği Erzurum Kongresi'nin, 106 yıl önce Erzurum'da toplandığını ve kongrede alınan kararlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin bu şehirde atıldığını belirtti.

        Mondros Mütarekesi ile millete dayatılan ağır şartlara rağmen Erzurum'un, vatanperver duruşu ve vatanın bağımsızlığına olan inancıyla milli mücadelenin fikri teşkilatlanmasında öncü şehirlerden olduğunu ve tüm bağımsızlıktan yana bir tavır aldığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Mustafa Kemal Paşa'nın 23 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelişi Milli Mücadele'ye ivme kazandırmıştır. 23 Temmuz'da şehrimizde toplanan Erzurum Kongresi'nde haksız işgallere 'dur' denmiş, manda ve himaye kesin olarak reddedilmiş, tam bağımsızlık ülkü edinilmiş, Milli Mücadele'de aşama kaydedilmiştir. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'da kaldığı süreçte ortaya koyduğu faaliyetler, aziz vatanın işgallerden kurtarılması yolunda hayati öneme sahiptir. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi'nde vatanın tamamını ilgilendiren duruş, milli ve ulusal çaplı bir hüviyete kavuşarak, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile alçaltılmak ve Anadolu'dan çıkartılmak istenen büyük bir milletin sınırları içindeki milli istiklalini, milli onur ve haysiyetini, varlık ve kimliğini koruma şartlarını belirlediği yer olmuştur."

        Vali Çiftçi, Milli Mücadele'nin temel esaslarının belirlendiği Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümünde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devletin kuruluşunda emeği olan tüm devlet ve siyaset adamlarını, komutanları, şehitleri ve gazileri minnet ve şükranla andı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!

        Benzer Haberler

        Polislerden Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne özel klip
        Polislerden Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne özel klip
        Erzurum'da aranan cinayet zanlısı ile 3 şüpheli İHA ve PÖH destekli operasy...
        Erzurum'da aranan cinayet zanlısı ile 3 şüpheli İHA ve PÖH destekli operasy...
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Erzurumlular emniyet kemerinin hayat kurtardığını simülasyon aracında deney...
        Erzurumlular emniyet kemerinin hayat kurtardığını simülasyon aracında deney...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 200 milyon liralık yeni araç filosunu tanıttı
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 200 milyon liralık yeni araç filosunu tanıttı
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor