Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklenen Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunulmaması konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da 4 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren azalacağı öngörülüyor.

Erzurum'da 27 Temmuz ila 2 Ağustos tarihlerinde en yüksek hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da açık alanda bulunulmaması konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.