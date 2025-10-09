Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 3. Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisinde birinci oldu

        Erzurum'da düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi branşında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü il birinciliği kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:49
        Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 3. Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisinde birinci oldu
        Erzurum'da düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi branşında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü il birinciliği kazandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2025 yılı faaliyet programında yer alan 3. Kamu Spor Oyunları kapsamında Erzurum'da, voleybol, basketbol, ayak tenisi ve masa tenisi branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi.

        Masa tenisi branşında Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen maçlar sonucunda, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü il birincisi oldu.

        Turnuvada İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen Personel Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ahmet Yılmaz, Uzm. Dr. Bünyamin Yeşilyurt, sağlık çalışanları Recep Kızılırmak ve Serdal Karaca, üstün performanslarıyla şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        Masa tenisinde şampiyon olan İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, Elazığ'da düzenlenecek "Bölge Şampiyonası"nda kenti temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

