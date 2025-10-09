Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 3. Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisinde birinci oldu

Masa tenisinde şampiyon olan İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, Elazığ'da düzenlenecek "Bölge Şampiyonası"nda kenti temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2025 yılı faaliyet programında yer alan 3. Kamu Spor Oyunları kapsamında Erzurum'da, voleybol, basketbol, ayak tenisi ve masa tenisi branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.