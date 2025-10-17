Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        "Ay Yola" müzik grubu Türkiye'deki ilk konserini Erzurum'da verdi

        Son dönemde adından sıkça söz ettiren "Ay Yola" müzik grubu, Türkiye'deki ilk konserini Erzurum'da verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:20 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:20
        "Ay Yola" müzik grubu Türkiye'deki ilk konserini Erzurum'da verdi
        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde üniversitenin 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı kapsamında "Kampüse hoş geldin" sloganıyla düzenlenen konser, grubun Türkiye'deki ilk konseri olma özelliği taşıyor.

        Başkurt ezgilerini modern yorumlarla harmanlayarak dinleyiciyle buluşturan ve 14 Mart'ta çıkardığı "Homay" şarkısıyla büyük ilgi gören grup, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

        Türk dünyasında kısa sürede tanınan ve müzikleriyle Başkurtça'yı ve Orta Asya'ya ait geleneksel enstrümanları kullanan grup izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

        Yabancı öğrencilerin de kendi ülkelerinin bayraklarıyla katıldığı konserde, grubun özellikle Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi Türk devletlerinde geniş kitlelere ulaşan "Homay" şarkısı yoğun ilgi gördü.

