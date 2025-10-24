Habertürk
        Erzurum'da kapalı mekanlarda sigara denetimi yapıldı

        Erzurum'da kapalı mekanlarda sigara denetimi yapıldı

        Erzurum'da sağlık ekipleri, kafe ve restoran gibi kapalı alanlarda sigara denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:08 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:08
        Erzurum'da kapalı mekanlarda sigara denetimi yapıldı
        Erzurum'da sağlık ekipleri, kafe ve restoran gibi kapalı alanlarda sigara denetimi gerçekleştirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tütünle mücadele kapsamında vatandaşları sigara bağımlılığından kurtarmak ve kapalı alanlarda sigara içilmesini önlemek amacıyla kentteki kafe, restoran ve iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

        Ziyaret ettikleri işletmelerde kapalı alanlarda sigara içilmemesi yönünde uyarılar yapan ekipler, aynı zamanda konuyla ilgili işletme sahipleriyle de işbirliği yapıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Emine Füsun Karaşahin, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun vizyonu ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in talimatları doğrultusunda kapalı alanlarda sigara içilmesini engelleyerek vatandaşların dumana maruz kalmalarını önlemeye çalıştıklarını söyledi.

        Bu kapsamda ekiplerin işletmelere denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Karaşahin, "Sigara bağımlılığı olan vatandaşlarımıza hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimizde bulunan polikliniklerde, yerinde sigara bırakma polikliniği olarak kamu kurum ve kuruluşlarında, mobil sigara bırakma polikliniği olarak da sahada hizmet vermekteyiz. Mücadelemizin en önemli bileşenlerinden biri de kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesi. Bunun için de işletmelerimizle işbirliğimizi geliştirerek kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesine izin vermemelerini istiyoruz." dedi.

        Doç. Dr. Karaşahin, aynı zamanda dumansız hava hakkına sahip çıkmaya davet ettiği vatandaşlardan kapalı alanlarda ihlal gördüklerinde Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı'nı (SABİM) arayarak ya da "Yeşil Dedektör" uygulamasından ihbarda bulunmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

