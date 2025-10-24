Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, haftalar sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, haftalar sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mavi-beyazlı takım taraftarlarının ve şehrin bu galibiyeti çok istediğini söyledi.

        Şansızlıklar yaşadıklarını belirten Özbalta, "Gerçekten çok özlemiştik. Bugün de bir kaç tane değerlendirebileceğimiz, belki de gol atabileceğimiz pozisyonlar vardı." dedi.

        Özbalta, ilk yarıda iki takım için de temponun yüksek olmadığını anlatarak, şunları dile getirdi:

        "Yine de atabileceğimiz pozisyonlar vardı ki ikinci yarıda da kaçırdığımız penaltı gibi şeyler üst üste gelince ne oluyor demedik değil. Bulduğumuz goller, oyuncuların gösterdiği performans, oyunu kaleye yıkma, ceza sahasına daha fazla adamın girmesi gibi etkenleri oyuncular denedi ve sonunda 2-0'lık hak edilmiş bir galibiyet aldık. Herkes için çok özlenmiş bir galibiyetti."

        Gelecek maçlar için değerlendirmede bulunan Özbalta, "Bu lig devam ederken, biz o beraberlikleri alırken lig bitmedi. Şimdi kalan 8 haftaya girerken bir periyot yapmak durumundayız. Nasip olursa o periyotta bir sıçrama ve vites yükseltmeden sonra ilk 7'nin içinde kalabilmenin hesaplarını yapıyoruz." diye konuştu.

        - Ümraniyespor cephesi

        Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise takım olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirtti.

        Bazı futbolcularını oynatamadıklarını anlatan Bölükbaşı, şunları kaydetti:

        "Kadromuz zaten bayağı dar. Bu darlık içinde oyuncu kaybetmek bize çok pahalıya mal oluyor. Bugün oyun bizden çok uzak değildi ama yaptığımız bireysel hatalardan kaynaklı yediğimiz goller bizi yıkıyor. Direncimiz çok düşük ve bunu artırmamız lazım. Erzurumspor bizden daha iyi, istekli ve arzuluydu. Kazanmayı daha çok istediler ve kazandılar. Tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK - Eminevim Ümraniyespor: 2-0
        Erzurumspor FK - Eminevim Ümraniyespor: 2-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum'da kapalı mekanlarda sigara denetimi yapıldı
        Erzurum'da kapalı mekanlarda sigara denetimi yapıldı
        Erzurum'da "Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu Uluslararası Bilgi Şöleni"...
        Erzurum'da "Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu Uluslararası Bilgi Şöleni"...
        Kardeş katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Kardeş katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Erzurum polisi uyuşturucuya "sıfır tolerans" vurgusuyla öğrencilere "Narkog...
        Erzurum polisi uyuşturucuya "sıfır tolerans" vurgusuyla öğrencilere "Narkog...