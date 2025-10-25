Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü anlık araç takibiyle yakalandı

        Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi, jandarma ekiplerince anlık araç takibi yapılarak yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 19:25 Güncelleme: 25.10.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü anlık araç takibiyle yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi, jandarma ekiplerince anlık araç takibi yapılarak yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının FETÖ mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Oltu, Narman ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Oltu ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı takibe aldı.

        Oltu-Tortum kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan FETÖ hükümlüsü, ekiplerin koordineli çalışması sonucu anlık araç takibi yapılarak yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Yavi'de 32 yıl önce teröristler tarafından katledilen 33 kişi anıldı
        Yavi'de 32 yıl önce teröristler tarafından katledilen 33 kişi anıldı
        PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı
        PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı
        Emniyet müdürlüğünün bahçe duvarına tırmanan şüpheli, polisi alarma geçirdi
        Emniyet müdürlüğünün bahçe duvarına tırmanan şüpheli, polisi alarma geçirdi
        İklim değişikliğiyle artan taşkınlara karşı yenilikçi tahmin modeli gelişti...
        İklim değişikliğiyle artan taşkınlara karşı yenilikçi tahmin modeli gelişti...
        Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca az daha bacağından o...
        Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca az daha bacağından o...
        Gösteri yapan narkotik köpek 'Hera' ile fotoğraf için sıraya girdiler
        Gösteri yapan narkotik köpek 'Hera' ile fotoğraf için sıraya girdiler