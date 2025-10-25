Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü anlık araç takibiyle yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Oltu, Narman ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Oltu ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı takibe aldı.

