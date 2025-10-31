Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        "50 yaşını aşan sigara içicileri yılda bir taramadan geçmeli" uyarısı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, sigarayı bırakan ve 50 yaşından itibaren her yıl tomografiyle kontrol yaptıran kişilerin, akciğer kanserinden erken dönemde kurtulabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "50 yaşını aşan sigara içicileri yılda bir taramadan geçmeli" uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, sigarayı bırakan ve 50 yaşından itibaren her yıl tomografiyle kontrol yaptıran kişilerin, akciğer kanserinden erken dönemde kurtulabileceğini belirtti.

        Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği sorumlusu da olan Prof. Dr. Eroğlu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin dünyada en sık görülen ve en fazla ölüme sebep olan kanser türü olduğunu söyledi.

        Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının 2024 verilerine göre, her yıl dünyada yaklaşık 10 milyon kişinin kanserden öldüğünü belirten Eroğlu, "Her yıl Türkiye'de yaklaşık 45 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Bu kanserlerin yüzde 85'inin nedeni maalesef tütün kullanımı ve sigara içiciliği." dedi.

        Eroğlu, akciğer kanserinden erken tanıyla kurtulmanın mümkün olduğunu ifade ederek, kasım ayı boyunca halkı bilinçlendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

        - "Akciğer kanseri kader değildir, erken tanı hayat kurtarır"

        "Akciğer kanseri kader değildir, erken tanı hayat kurtarır." diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Biz kanserden değil geç teşhis edilmesinden korkuyoruz. Özellikle 50 yaşını geçmiş, günde bir paket veya daha fazla sigara içen bireyler, yılda bir kez düşük dozlu tomografiyle taranmalıdır. Bu sayede hastalık erken evrede tespit edilebilir. Akciğer kanseri, genellikle 50'li ve 60'lı yaşlarda görülür, bu nedenle 50 yaşını geçmiş sigara içicilerinin her yıl düşük doz tomografi ve akciğer filmi çektirmeleri, küçük nodüllerin erken saptanması açısından çok önemlidir. En etkili korunma yöntemi sigarayı bırakmaktır."

        Eroğlu, ayrıca nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurmalarını önerdi.

        Prof. Dr. Eroğlu, geçmiş yıllarda akciğer kanserinin erkeklerde kadınlara oranla 20 kat daha fazla görüldüğünü ancak bu farkın giderek azaldığını dile getirdi.

        - Kadınlarda da akciğer kanseri riski artıyor

        Türkiye'deki akciğer kanseri verilerini içeren çalışmalarının 2022'de dünyanın saygın dergilerinden birinde yayımlandığını anlatan Eroğlu, "Özellikle batı bölgelerinde kadınlarda sigara içiciliği belirgin biçimde arttı. Günümüzde kadınlar ve genç kızlar, erkekler kadar sigara içiyor. 1980'lerde 20 kat olan fark, günümüzde 5 kata kadar düştü. Yakın gelecekte kadınlarda da erkeklerle benzer oranda akciğer kanseri görülme riski olası." şeklinde konuştu.

        Eroğlu, pasif içiciliğe de dikkati çekerek, anne ve babası sigara içen çocuklarda akciğer kanseri riskinin belirgin şekilde yükseldiğini, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla dernek olarak sempozyumlar, konferanslar ve halk bilgilendirme etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

        - Yaklaşık 110 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle ölüyor

        Sigara içme yaşının giderek düştüğüne dikkati çeken Eroğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 60 bin kişiyi kaybettik, hepimizin canı yandı ancak her yıl bu sayının iki katı kadar yani yaklaşık 110 bin insanımızı sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle kaybediyoruz. Bu, çok ciddi bir toplumsal sorun. Buna engel olmanın tek yolu, toplumu bilinçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Eroğlu, hastaların yaklaşık yüzde 75'inin ileri evrede tanı aldığını, erken teşhis edilen vakalarda kapalı yöntemlerle gerçekleştirilen ameliyatlarda başarılı sonuçlar sağlandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğre...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğre...
        Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yar...
        Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yar...
        Erzurum'da okul çıkışı izdihamda 21 öğrenci yaralandı
        Erzurum'da okul çıkışı izdihamda 21 öğrenci yaralandı
        Atatürk Üniversitesi'nde "Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi" başladı
        Atatürk Üniversitesi'nde "Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi" başladı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı...
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı...
        Curling Kadın Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları yolunda
        Curling Kadın Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları yolunda