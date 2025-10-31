Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Valiliğinden "OSB'deki top mermilerinin imhası kaynaklı hasar" iddialarına inceleme:

        Erzurum Valiliği, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan top mermilerinin kontrollü şekilde imhasından kaynaklanan hasarlar meydana geldiği iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:33 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:33
        Erzurum Valiliğinden "OSB'deki top mermilerinin imhası kaynaklı hasar" iddialarına inceleme:
        Erzurum Valiliği, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan top mermilerinin kontrollü şekilde imhasından kaynaklanan hasarlar meydana geldiği iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada "Top mermilerinin imhası nedeniyle bölgedeki okul ve fabrikaların harabeye döndüğü" yönünde çıkan haberlere ilişkin basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

        Pasinler yolunda 2016'da yapımına başlanan 2. OSB'nin, zeminde yaşanan kayma problemi nedeniyle 2022'de alınan kararla Aziziye ilçe sınırları içerisindeki Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsis edilen 1,5 milyon metrekarelik askeri bölgeye taşındığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Geçen 3 yıllık süre zarfında 2. OSB'nin üçüncü etap çalışmaları yüzde 94 oranında tamamlandı ve 71 sanayi parselinin 65'i yatırımcılara tahsis edildi. 4 firmanın üretime geçtiği 2. OSB'de (3. etap) 51 yatırımcı yapı ruhsatı almış, bunlardan 30 firma ise inşaat çalışmalarına devam etmektedir. İnşaat çalışmalarının sürdüğü 2. OSB yeni alanda (3. etap) 3 Temmuz'da gerçekleştirilen kazı faaliyetleri esnasında toprağa gömülü halde top mermisi olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulunmuş ve yapılan ihbar üzerine 9. Kolordu Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiştir. Gerçekleştirilen kontrollü keşif çalışmaları sonucunda lokal/sınırlı bir bölgede 1600 çeşitli çap ve ebatlarda top mermisi tespit edilmiş ve toprak altından çıkarılmıştır."

        Açıklamada, top mermilerinin imhası için uzmanların inceleme yaptığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

        "Amerikan yapımı ve 1933-1938 yılları arasında üretildiği tespit edilen mermilerin başka bir alana taşınmalarının riskli olacağı değerlendirilmiş ve bulundukları yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki güvenli askeri bölge içerisinde kontrollü bir şekilde patlatılmaları uygun görülmüştür. İmha uzmanlarının emniyetli imha prosedürleri çerçevesinde kentsel güvenlik mesafeleri de dikkate alınmak suretiyle 4 Temmuz'dan bugüne kadar 800 top mermisinin uzaktan imhası gerçekleştirilmiştir. İmha çalışmaları esnasında patlatma alanına daha yakın bir mesafede bulunan askeri tesis ve yapılarda herhangi bir hasar oluşmamasına rağmen, 2. OSB'de faaliyet gösteren 2 firmada hasar oluştuğuna dair firma sahiplerinin beyanları ve basında yer alan iddialar üzerine Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış, 2. OSB'de (3. etap) faaliyet gösteren tüm firmalarda ve yapımı süren inşaatlarda hasar tespiti yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

        Konuyla alakalı olarak bazı internet sitelerinde ise "Okul binasının harabeye döndüğü" yönünde birtakım mesnetsiz haberlerin de yayınladığı aktarılan açıklamada, "Ancak mevcut 2. OSB'de herhangi bir okul bulunmamaktadır. Haberde yer alan okul görseli ise zemininde yaşanan sorun nedeniyle yapı denetimi sonucu alınan karar doğrultusunda 2 Ağustos'ta yıkımı gerçekleştirilen Erzurum Bilim Teknik ve İnovasyon Kolejine aittir. Aynı görselin aynı haber sitesi tarafından 5 Ağustos 2021'de 'Milyonlarca liraya kurulan okul ve fabrikalar harabeye döndü' başlığıyla 4 yıl önce de yayımlanmış olması çok manidardır." ifadelerine yer verildi.

