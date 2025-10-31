Erzurum'da sahipsiz hayvanlar, sokak ve kafesler yerine doğal yaşam alanlarında yaşayabilecek

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Büyükşehir Belediyesince sokaktan toplanan sahipsiz hayvanlar, barınaklarında gerekli rehabilitasyon süreçlerini tamamladıktan sonra, inşası bitme aşamasındaki 50 dönümlük doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürebilecek.

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"nun 30 Temmuz 2024'te, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin ise 13 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle çalışmalarına hız kazandıran Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için yeni tesisler inşa etti.

Yaklaşık bir yılın sonunda, 300 kapasiteli hayvan barınağı 1500'e çıkarılırken 50 dönüm üzerine inşa edilen doğal yaşam alanında da sona gelindi.

İlçe belediyeleri ile yapılan protokollerle, sokakta kayıtsız hayvan kalmamasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kapasite artırımı amacıyla inşa ettiği doğal yaşam alanında, hayvanlar kafeslerde yaşamak zorunda kalmayacak.

Bu bağlamda yapılan protokollerle, Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağı kapasitesinin artırıldığını belirten Kılıç, "Barınağımız 300 hayvan kapasiteliydi. Kanundan sonra bu kapasiteyi 1500'e çıkardık. Yapılan yenilemelerle yeni bir tam teşekküllü hayvan hastanesi inşası devam ederken 50 dönüme konuşlandırdığımız bir doğal yaşam alanın kurulumuna başladık. Bununla birlikte kapasitemizi 6 bin 500'e çıkarmayı planlıyoruz. İl genelinde zaten yaklaşık 4 bin hayvandan bahsediliyor ki bu da fazlasıyla yetecek." dedi.

- 4 bin sokak hayvanının bulunduğu kentte kapasite 6 bin 500'e çıkacak

Nüfusu 25 bin ve üzeri ilçelerde, belediyelerin hayvan barınağı yapma zorunluluğunun bulunduğunu hatırlatan Kılıç, 25 binin altında olan ilçelerin, hayvan barınakları ile protokol yapmaları gerektiğini aktardı.

- Hayvanlar, kafes yerine doğal yaşam alanında yaşayacak

Hayvanlar için kurulacak doğal yaşam alanına ilişkin Kılıç, şunları kaydetti:

"Barınağa gelen hayvanların burada rehabilitasyonun kısırlaştırılmasından sonra, barınak bir geçiş noktası olacak. Yine onların suları, mamaları 7 gün 24 saat kamera sistemlerinden izlenecek. İçeride bir idari binamız ve mama depomuz olacak. Orada çalışan personelimiz tarafından 24 saat ilkesi baz alınarak çalışmalarımız sürecek, buradaki hayvanlar sürekli beslenecekler. Hayvanlar rahat bir şekilde hareket edecekler. Herhangi bir kafesin içinde olmayacaklar. Kışın özellikle kar yağdığı zaman üzerlerinde sundurmaları olan modern bir tesis planlıyoruz."

Barınağa gelen sahipsiz sokak hayvanlarının önce muayenelerinin yapıldığını ardından kısırlaştırıldığını ve rehabilitelerinin sağlandığını ifade eden Kılıç, hayvanların sokaklarda bulamayacakları imkanlara barınakta sahip olduklarını kaydetti.

Kılıç, çalışmalarda Tarım ve Orman Bakanlığının yerel yönetimlere ciddi katkılarda sunduğunu işaret ederek, şehirden gelen ihbarların anında değerlendirildiğini, merkezde 4 araçla çalışmaların devam ettiğini söyledi.