        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Dile Emek Verenler: Orhan Okay" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

        Erzurum'da "Hocaların hocası" olarak tanınan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Orhan Okay'ı anmak ve ilim mirasını hatırlamak amacıyla düzenlenen programda "Dile Emek Verenler: Orhan Okay" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

        Giriş: 31.10.2025 - 16:09 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:09
        Erzurum'da "Hocaların hocası" olarak tanınan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Orhan Okay'ı anmak ve ilim mirasını hatırlamak amacıyla düzenlenen programda "Dile Emek Verenler: Orhan Okay" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

        Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, programda Türk düşünce ve edebiyat dünyasının müstesna isimlerinden Okay'ı yad ettiklerini söyledi.

        Belgeselin ilk gösteriminin Okay'ın uzun yıllar hizmet ettiği ve iz bıraktığı Atatürk Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirilmesinden onur duyduğunu dile getiren Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

        "Orhan Okay, sadece bir akademisyen değildi. O, yaşadığı her dönemi, bilim, ahlak ve incelikle yoğurmuş bir kültür mimarıydı. Erzurum'a ve Atatürk Üniversitesine adım attığı andan itibaren sadece ders anlatmadı, bir bakış, bir tavır ve bir anlayış kazandırdı. Orhan Okay, Erzurum'u sevdi çünkü ona hizmet etti. Yıllarca burada ders verdi, genç zihinleri şekillendirdi, düşünceye yön verdi. Erzurum'un ilim ve irfanla anılan bir şehir olmasında onun ve onun gibi kıymetli hocalarımızın payı çok büyüktür."

        Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek de Orhan Okay'ın yetiştirdiği binlerce öğrenciden biri olduğunu söyledi.

        Okay'ın çok yönlü olduğunu belirten Şimşek, "Asıl alanı yeni Türk edebiyatı olmasına rağmen eski Türk edebiyatına da yakındı. Her iki alana da hakim bir hocamızdı. Yoğun bir dikkat, çaba ve emek mahsulü olan bilimsel eserlerinin yanında Türkçeyi kullanmadaki titizliğiyle, deneme yazarlığındaki ustalığını da mutlaka vurgulamak gerekiyor." diye konuştu.

        - "Öğrencileriyle kurduğu sıcak ve rahat iletişimle ideal bir hocaydı"

        Şimşek, Okay'ın tarih, sosyoloji, felsefe ve sanat gibi farklı alanlarda da ilgi ve birikiminin olduğunu söyledi.

        "Türk müziği alanındaki derin bilgi ve zevki hatta fotoğraf sanatçılığı da üzerinde durulması gereken özellikleri arasında bulunuyor." diyen Şimşek, şöyle devam etti:

        "O, bize sadece bilimsel bilgi aktarmadı, bilim ahlakı, hoşgörü ve tevazu dersleri de verdi, rol model oldu. Okay'ın hocaların hocası olduğu konusunda herkes hemfikir. Bildiklerini paylaşmadaki cömertliğiyle, insana verdiği değerle, öğrencileriyle kurduğu sıcak ve rahat iletişimle ideal bir hocaydı."

        Konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen programda Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan "Dile Emek Verenler: Orhan Okay" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

