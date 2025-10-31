Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Valisi Çiftçi, 2. OSB'deki top mermilerinin kontrollü imhasını takip etti

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toprak altından çıkarılan top mermilerinin kontrollü imhasını takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:25 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:25
        Erzurum Valisi Çiftçi, 2. OSB'deki top mermilerinin kontrollü imhasını takip etti
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toprak altından çıkarılan top mermilerinin kontrollü imhasını takip etti.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çiftçi'nin, Aziziye ilçesinde bulunan 2. OSB 3. Etap sahasında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sayın Valimiz, bölgede yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilip toprak altından çıkarılan top mermilerinin kontrollü imhasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. 9. Kolordu Komutanlığına bağlı patlayıcı madde keşif ve imha ekipleri tarafından emniyetli şekilde gerçekleştirilen uzaktan patlatma çalışmalarını yerinde takip etti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

