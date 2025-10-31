Erzurum'da bütün okullar polislere zimmetlendi

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okulların en fazla önem verip mesai harcadıkları yerlerden olduğunu belirterek, "179 okulumuzun etrafında polislerimiz var. Bütün okulları polislerimize zimmetledik." dedi.

Karaburun, kentte başlattığı "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" kapsamında, merkez Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki bir kıraathanede mahalle sakinleriyle buluşup şehirdeki emniyet çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Karaburun, mahallelinin emniyetle ilgili bazı taleplerini dinledi.

Kentte bir sorun varsa üzerine gittiklerini ve bu kapsamda vatandaşlarla buluşmayı sürdüreceğini belirten Karaburun, "Okullarımız en fazla önem verdiğimiz, mesai harcadığımız yerlerden biri. 179 okulumuzun etrafında polislerimiz var. Bütün okulları polislerimize zimmetledik." dedi.

Karaburun, okullardaki asayiş olaylarında geçen seneye göre ciddi düşüş olduğunu ifade ederek, "Gençler okul çıkışında sorun yaşıyorsa oradayız. Bu konuda tedbir aldık ve 286 memurumuz okulların etrafında görevlendirdik. Büro işi yapan memurlar çocukların giriş çıkışlarında tedbir alıyor. İlave bir şey yapacaksak onu da yaparız. Riskli olan okullarımızda ise okulların içinde görevlilerimiz var." diye konuştu.