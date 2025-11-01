Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Yeşilay gönüllüleri, Erzurum'da öğrencilerle buluşarak farkındalık çalışmaları yaptı

        Yeşilay Erzurum Şubesi gönüllüleri, Pazaryolu ilçesinde ilk, orta ve lise öğrencileri ile bir araya gelerek farkındalık çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay gönüllüleri, Erzurum'da öğrencilerle buluşarak farkındalık çalışmaları yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Erzurum Şubesi gönüllüleri, Pazaryolu ilçesinde ilk, orta ve lise öğrencileri ile bir araya gelerek farkındalık çalışması yaptı.

        Pazaryolu Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkıları ile düzenlenen programlarda, Yeşilay gönüllüleri, Şafak Sezgin İlkokulu, 75. yıl Yatılı Bölge Ortaokulu, Hafız Mehmet Efendi İmam Hatip Ortaokulu ve Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

        Öğrencilere "Benim kulübüm Yeşilay" adı altında eğitimler veren gönüllüler, bağımlılıkla mücadelenin önemini ve Yeşilay'ın faaliyetlerini anlattı.

        Eğitim çalışmalarının ardından Yeşilay gönüllülerinden oluşan müzik grubu, öğrencilere konser verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sağlık çalışanları 103 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüy...
        Erzurum'da sağlık çalışanları 103 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüy...
        Cinayete azmettirmekten ceza alan sanığın beraat talebini istinaf reddetti
        Cinayete azmettirmekten ceza alan sanığın beraat talebini istinaf reddetti
        Erzurum'da bütün okullar polislere zimmetlendi
        Erzurum'da bütün okullar polislere zimmetlendi
        Erzurum Valisi Çiftçi, 2. OSB'deki top mermilerinin kontrollü imhasını taki...
        Erzurum Valisi Çiftçi, 2. OSB'deki top mermilerinin kontrollü imhasını taki...
        Erzurum'da "Dile Emek Verenler: Orhan Okay" belgeselinin ilk gösterimi yapı...
        Erzurum'da "Dile Emek Verenler: Orhan Okay" belgeselinin ilk gösterimi yapı...
        Erzurum'da sahipsiz hayvanlar, sokak ve kafesler yerine doğal yaşam alanlar...
        Erzurum'da sahipsiz hayvanlar, sokak ve kafesler yerine doğal yaşam alanlar...