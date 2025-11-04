Erzurum'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında ekiplerce geçen ay yapılan çalışmalarda 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.