        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 28 şüpheliye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı

        Erzurum'da kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:24 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:24
        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, il genelinde ekim ayı içinde kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 413 fişeği ve 10 şarjör, 408 muhtelif fişek, 10 muhtelif şarjör, ruhsatsız 5 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirdi.

        Ekiplerin çalışmalarında 5 kilogram sahte altın, 3 dedektör, 60 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 63 elektronik sigara da ele geçirildi.

        Düzenlenen operasyonlar neticesinde 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

