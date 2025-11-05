Erzurum'da 28 şüpheliye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı

Ekiplerin çalışmalarında 5 kilogram sahte altın, 3 dedektör, 60 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 63 elektronik sigara da ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, il genelinde ekim ayı içinde kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 413 fişeği ve 10 şarjör, 408 muhtelif fişek, 10 muhtelif şarjör, ruhsatsız 5 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirdi.

Erzurum'da kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

