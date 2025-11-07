Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 21:57 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:57
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda, Palandöken ilçesinde, FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        Hükümlü, jandarma ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

