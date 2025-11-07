Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda, Palandöken ilçesinde, FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.