Erzurum'da maden ocağında çıkan yangında yaralanan 2 işçinin tedavisi sürüyor

Yangında, vücutlarında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan işçiler Ö.M. ve H.K. Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşkale ilçesi sınırlarında bulunan bir krom madeninde gaz sıkışması nedeniyle dün gece saatlerinde yangın çıktı.

Erzurum'da bir krom madeninde çıkan yangında yaralanan 2 işçinin tedavisi devam ediyor.

