Erzurum'da maden ocağında çıkan yangında yaralanan 2 işçinin tedavisi sürüyor
Erzurum'da bir krom madeninde çıkan yangında yaralanan 2 işçinin tedavisi devam ediyor.
Erzurum'da bir krom madeninde çıkan yangında yaralanan 2 işçinin tedavisi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Aşkale ilçesi sınırlarında bulunan bir krom madeninde gaz sıkışması nedeniyle dün gece saatlerinde yangın çıktı.
Yangında, vücutlarında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan işçiler Ö.M. ve H.K. Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.
Burada tedavi altına alınan yaralılar, enfeksiyon riski nedeniyle yoğun bakımda tutuluyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.