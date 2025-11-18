Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da maden ocağında çıkan yangında yaralanan 2 işçinin tedavisi sürüyor

        Erzurum'da bir krom madeninde çıkan yangında yaralanan 2 işçinin tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 18:08 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da maden ocağında çıkan yangında yaralanan 2 işçinin tedavisi sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da bir krom madeninde çıkan yangında yaralanan 2 işçinin tedavisi devam ediyor.

        Alınan bilgiye göre, Aşkale ilçesi sınırlarında bulunan bir krom madeninde gaz sıkışması nedeniyle dün gece saatlerinde yangın çıktı.

        Yangında, vücutlarında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan işçiler Ö.M. ve H.K. Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

        Burada tedavi altına alınan yaralılar, enfeksiyon riski nedeniyle yoğun bakımda tutuluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i

        Benzer Haberler

        Ağrı'da ayı saldırısında yaralanan çobanın Erzurum'da tedavisi sürüyor
        Ağrı'da ayı saldırısında yaralanan çobanın Erzurum'da tedavisi sürüyor
        Erzurum'da prematüre bebekler, şehir hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bul...
        Erzurum'da prematüre bebekler, şehir hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bul...
        Erzurum'da erken doğan kalpler unutulmadı
        Erzurum'da erken doğan kalpler unutulmadı
        Aile eğitiminde onurlandırma yaklaşımı ele alındı
        Aile eğitiminde onurlandırma yaklaşımı ele alındı
        Oltu'dan Filistin'e uzanan yardım eli
        Oltu'dan Filistin'e uzanan yardım eli
        Uluslararası öğrenciler şehitler için hatim okudu
        Uluslararası öğrenciler şehitler için hatim okudu