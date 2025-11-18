Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini soğuk havaya bıraktı.

Erzurum'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oluyor.

