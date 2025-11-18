Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor

        Erzurum'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 23:24 Güncelleme: 18.11.2025 - 23:24
        Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor
        Erzurum'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oluyor.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini soğuk havaya bıraktı.

        Akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Erzurum'da sis etkili olmaya başladı.

        Erzurum-Kars kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Şehir merkezinde de gece saatlerinde etkisini artıran sis, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle yüksek kesimdeki yerleşim yerlerinde görüş mesafesi düştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

