        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Kadına Yönelik Şiddetin İzleri" paneli düzenlendi

        Erzurum'da kurumların işbirliğinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, "Kadına Yönelik Şiddetin İzleri" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:30
        Erzurum'da "Kadına Yönelik Şiddetin İzleri" paneli düzenlendi
        Erzurum'da kurumların işbirliğinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, "Kadına Yönelik Şiddetin İzleri" paneli düzenlendi.

        Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu’ndaki program, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı.

        ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin toplumsal sorumluluk bilinci doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadeleye akademik ve bilimsel katkılar sunduğunu belirterek, kamu ve üniversite işbirliğinin bu alanda farkındalık oluşturma açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise kentteki şiddetin önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaları anlattı.

        Konuşmaların ardından, ETÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahtinur Möngü moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.

        Panelde, Prof. Dr. Ayşe Gürol, "Cinsiyete dayalı şiddet, kadına yönelik şiddet", Prof. Dr. Elif Küçük Durur, "Medyada kadına yönelik şiddet", Doç. Dr. Esra Karakuş Umar ise "Türkiye’de kadın ve sosyal etkileşim" başlıklı sunumlar yaptı.

        Programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

