        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Erzurum'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 01:44 Güncelleme: 26.11.2025 - 01:44
        Erzurum'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        A.T. idaresindeki 25 AP 220 plakalı otomobil, E80 kara yolu üzerinde Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde H.K'nin kullandığı 25 AAV 503 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü A.T. ve araçtaki E.T. ile Y.G. yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

