Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da tırın yakıt deposunda 224 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 litre 400 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 18:03 Güncelleme: 26.11.2025 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da tırın yakıt deposunda 224 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 litre 400 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Erzurum-Erzincan kara yolunda Aşkale Uygulama Noktası'nda durumundan şüphelenerek durdurdukları bir tırda narkotik köpeği "Magnum"un desteğiyle arama yaptı.

        Aramada, tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 litre 400 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekiplerce, tırda gözaltına alınan İran uyruklu J.A. (48) ve D.T. (42) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Gerçekleştirilen bu operasyon, bugüne kadar Erzurum'da ele geçirilen en yüksek miktardaki metamfetamin yakalaması olarak kayıtlara geçmiştir. Erzurum Emniyet Müdürlüğümüzün dikkatli, kararlı ve etkin saha çalışmalarıyla uyuşturucu madde kullanımının, satışının ve naklinin önlenmesine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Toplumumuzun huzuru, gençlerimizin geleceği ve milletimizin güvenliği için uyuşturucu ile mücadelede hiçbir tavize müsaade edilmeyecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde akreditasyon değerlendirme ve p...
        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde akreditasyon değerlendirme ve p...
        Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilim sıralaması dünya 159'uncusu ol...
        Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilim sıralaması dünya 159'uncusu ol...
        Erzurumspor FK Başkanı Dal'dan Iğdır FK maçının ardından yaşananlara ilişki...
        Erzurumspor FK Başkanı Dal'dan Iğdır FK maçının ardından yaşananlara ilişki...
        Prof. Dr. Eroğlu: Her yıl Maraş depremi kadar kişi sadece akciğer kanserind...
        Prof. Dr. Eroğlu: Her yıl Maraş depremi kadar kişi sadece akciğer kanserind...
        Erzurum'da akademisyen ve öğrenciler, akciğer kanserinde erken tanıya dikka...
        Erzurum'da akademisyen ve öğrenciler, akciğer kanserinde erken tanıya dikka...
        Prof. Dr. Gürol: Kadına şiddet evrensel bir problem
        Prof. Dr. Gürol: Kadına şiddet evrensel bir problem