Erzurum'da tırın yakıt deposunda 224 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 litre 400 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Erzurum-Erzincan kara yolunda Aşkale Uygulama Noktası'nda durumundan şüphelenerek durdurdukları bir tırda narkotik köpeği "Magnum"un desteğiyle arama yaptı.

Aramada, tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 litre 400 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce, tırda gözaltına alınan İran uyruklu J.A. (48) ve D.T. (42) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen bu operasyon, bugüne kadar Erzurum'da ele geçirilen en yüksek miktardaki metamfetamin yakalaması olarak kayıtlara geçmiştir. Erzurum Emniyet Müdürlüğümüzün dikkatli, kararlı ve etkin saha çalışmalarıyla uyuşturucu madde kullanımının, satışının ve naklinin önlenmesine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Toplumumuzun huzuru, gençlerimizin geleceği ve milletimizin güvenliği için uyuşturucu ile mücadelede hiçbir tavize müsaade edilmeyecektir."