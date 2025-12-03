Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        55 yaşında çalışma hayaline kavuştu, şimdi kendisi gibi engellilere rehberlik ediyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da çocuk yaşta felçli kalan 55 yaşındaki Gülçin Bentoğlu, devlet desteğiyle çalışma hayaline kavuştu ve şimdi kendisi gibi engellilere rehberlik ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        55 yaşında çalışma hayaline kavuştu, şimdi kendisi gibi engellilere rehberlik ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da çocuk yaşta felçli kalan 55 yaşındaki Gülçin Bentoğlu, devlet desteğiyle çalışma hayaline kavuştu ve şimdi kendisi gibi engellilere rehberlik ediyor.

        Çocuk yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonucu felçli kalan ve yıllardır iş hayali kuran Bentoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında bir süre önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde işe başladı.

        Kurumun Engelli Hizmet Biriminde görevlendirilen Bentoğlu, her sabah Palandöken ilçesindeki evinden tekerlekli sandalyeyle geldiği iş yerinde, rehberlik ettiği kendisi gibi engellileri güler yüzle karşılıyor.

        Burada engelli kimlik kartı ve evrak işlerini özenle takip ettiği bireylere rehberlik eden Bentoğlu, yıllar sonra devlet desteğiyle gerçekleşen çalışma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Engellilerin iş hayatına atılmalarını destekliyoruz"

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, kurum olarak paydaş kurumların da desteğiyle engelli vatandaşların toplumsal ve işgücü hayatına katılmalarını çok önemsediklerini söyledi.

        Bentoğlu'nun hem şehit yakını hem de engelli birey olduğunu belirten Aykut, "Gülçin Hanım, işgücü uyum kapsamında istihdam edilerek iş hayatına atıldı. Bu noktada biz Gülçin Hanım gibi tüm engelli bireylerimizin iş hayatına atılmalarını diğer paydaş kurumlardan işbirliğiyle destekliyoruz." dedi.

        Aykut, Bentoğlu'nun kurumda işe başladığı günden bu yana engelli biriminde görev yaptığını anlattı.

        Bakanlığın desteğiyle kurum olarak tüm engelli bireylerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Aykut, "Engelli bireylerin iş hayatına atılmalarını, meslek sahibi olmalarını devam ettireceğiz. Gülçin Hanım burada engelli kimlik kartları, engelli raporları, rehberlik ve yönlendirme gibi işlere destek veriyor. Kendisinden memnunuz, hizmet alan engelli bireylerimiz de memnun." diye konuştu.

        - "Yıllardır iş hayalim vardı, bu gerçekleşti"

        Gülçin Bentoğlu da küçük yaşlardayken ateşli hastalık geçirmesi üzerine yapılan yanlış iğneyle felçli kaldığını anlattı.

        Çocukluğundan beri bu durumda olduğunu söyleyen Bentoğlu, şunları kaydetti:

        "Ayaklarım felçli kaldı ama hayata küsmedim. Benim için engelli olmak sorun değil, yapamadığım tek şey yürüyememek. Hayat devam ediyor. Burada engelli bireylerin işini görünce mutlu oluyorlar. Engelli kartı çıkarıyorum, bilgisayarda işlerimi yapıyorum. Önceden sosyal aktivitelere katılırdım ama hep bir işte çalışmak hayalimdi. Nasip bugüneymiş. Yıllardır iş hayalim vardı, bu gerçekleşti. Sınavlara girerek üniversite okuyacağım. Sağlanan imkanlardan dolayı devlet büyüklerimize, müdürlerimize teşekkür ederim."

        Kuruma gelen engelli bireylerden Mehmet Taş Yılmaz da engelli biriminden aldığı hizmetten memnun kaldığını ifade ederek, "Engelli kimlik kartı ve iş hakkında bilgi edinmek için geldim. Hanımefendi çok yardımcı oldu, çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?

        Benzer Haberler

        Kış şehri Erzurum'daki buz salonları çok yönlü yaşam merkezine dönüştü
        Kış şehri Erzurum'daki buz salonları çok yönlü yaşam merkezine dönüştü
        'Uzay sektörü 650 milyar dolar seviyesinde'
        'Uzay sektörü 650 milyar dolar seviyesinde'
        Karayazı'da feci kaza: 1 ölü
        Karayazı'da feci kaza: 1 ölü
        Uluslararası spor bilimleri kongresi Erzurum'da yapılıyor
        Uluslararası spor bilimleri kongresi Erzurum'da yapılıyor
        Bölgesel gelişime katkı sunacak iş birliği protokolü için imzalar atıldı
        Bölgesel gelişime katkı sunacak iş birliği protokolü için imzalar atıldı
        Erzurum'da HIV/AIDS farkındalığı
        Erzurum'da HIV/AIDS farkındalığı