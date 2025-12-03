55 yaşında çalışma hayaline kavuştu, şimdi kendisi gibi engellilere rehberlik ediyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da çocuk yaşta felçli kalan 55 yaşındaki Gülçin Bentoğlu, devlet desteğiyle çalışma hayaline kavuştu ve şimdi kendisi gibi engellilere rehberlik ediyor.

Çocuk yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonucu felçli kalan ve yıllardır iş hayali kuran Bentoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında bir süre önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde işe başladı.

Kurumun Engelli Hizmet Biriminde görevlendirilen Bentoğlu, her sabah Palandöken ilçesindeki evinden tekerlekli sandalyeyle geldiği iş yerinde, rehberlik ettiği kendisi gibi engellileri güler yüzle karşılıyor.

Burada engelli kimlik kartı ve evrak işlerini özenle takip ettiği bireylere rehberlik eden Bentoğlu, yıllar sonra devlet desteğiyle gerçekleşen çalışma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Engellilerin iş hayatına atılmalarını destekliyoruz"

Bakanlığın desteğiyle kurum olarak tüm engelli bireylerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Aykut, "Engelli bireylerin iş hayatına atılmalarını, meslek sahibi olmalarını devam ettireceğiz. Gülçin Hanım burada engelli kimlik kartları, engelli raporları, rehberlik ve yönlendirme gibi işlere destek veriyor. Kendisinden memnunuz, hizmet alan engelli bireylerimiz de memnun." diye konuştu.

Bentoğlu'nun hem şehit yakını hem de engelli birey olduğunu belirten Aykut, "Gülçin Hanım, işgücü uyum kapsamında istihdam edilerek iş hayatına atıldı. Bu noktada biz Gülçin Hanım gibi tüm engelli bireylerimizin iş hayatına atılmalarını diğer paydaş kurumlardan işbirliğiyle destekliyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, kurum olarak paydaş kurumların da desteğiyle engelli vatandaşların toplumsal ve işgücü hayatına katılmalarını çok önemsediklerini söyledi.

- "Yıllardır iş hayalim vardı, bu gerçekleşti"

Gülçin Bentoğlu da küçük yaşlardayken ateşli hastalık geçirmesi üzerine yapılan yanlış iğneyle felçli kaldığını anlattı.

Çocukluğundan beri bu durumda olduğunu söyleyen Bentoğlu, şunları kaydetti:

"Ayaklarım felçli kaldı ama hayata küsmedim. Benim için engelli olmak sorun değil, yapamadığım tek şey yürüyememek. Hayat devam ediyor. Burada engelli bireylerin işini görünce mutlu oluyorlar. Engelli kartı çıkarıyorum, bilgisayarda işlerimi yapıyorum. Önceden sosyal aktivitelere katılırdım ama hep bir işte çalışmak hayalimdi. Nasip bugüneymiş. Yıllardır iş hayalim vardı, bu gerçekleşti. Sınavlara girerek üniversite okuyacağım. Sağlanan imkanlardan dolayı devlet büyüklerimize, müdürlerimize teşekkür ederim."

Kuruma gelen engelli bireylerden Mehmet Taş Yılmaz da engelli biriminden aldığı hizmetten memnun kaldığını ifade ederek, "Engelli kimlik kartı ve iş hakkında bilgi edinmek için geldim. Hanımefendi çok yardımcı oldu, çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.