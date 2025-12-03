Kış şehri Erzurum'daki buz salonları çok yönlü yaşam merkezine dönüştü

YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'nin kış sporlarında öne çıkan kentlerinden Erzurum'daki buz salonları, çok sayıda spor dalı ve ailelere yönelik sosyal alanlarıyla çok yönlü yaşam merkezlerine dönüştürüldü.

2011 Kış Üniversite Oyunları ile başlayan, zaman içerisinde artan spor altyapı yatırımlarıyla birçok milli sporcunun yetişmesine olanak sağlayan 5 buz salonunda bu yatırımlara paralel olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce dönüşüm çalışması başlattı.

Proje ile salonların sadece profesyonel sporcuların değil, çocuklardan yetişkinlere tüm vatandaşların kullanımına açılması için çeşitli programlar geliştirildi.

Bu kapsamda söz konusu salonlarda farklı branşlarda sporcu sayısının artırılması ve daha etkin kullanılması amacıyla oluşturulan ek alanlarda karate, tekvando, judo, yürüyüş alanı, güreş, boks, kick boks, dart, okçuluk ve fitness gibi çeşitli branşların yapılacağı bölümler oluşturuldu.

Sosyal alan, kafeterya, masa tenisi, kütüphane ve çocuk oyun alanlarıyla tesislere gelen aileler, rahat ve konforlu bir alanda dinlenerek, bir yandan çocuklarının spor yapmalarını izliyor bir yandan da tesislerde keyifli zaman geçirebiliyor.

Kentin kış sporlarında sahip olduğu potansiyelin bu dönüşüm sayesinde salonların, sadece tek bir branşta değil, çok amaçlı kullanım modelinin hem sportif başarıyı desteklemesi hem de kentin sosyal yaşamına katkı sağlanması amaçlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, kentin 2011 Kış Üniversite Oyunları ile cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını aldığını söyledi. Salonların farklı branşlara açılması için proje başlattıklarını belirten Çakmur, "Uluslararası Olimpiyat Komitesinin de belirtmiş olduğu olimpik miras dediğimiz tesislerin kullanımını, sadece buz sporları adına değil, diğer branşlara da açılması ve yaşayan tesisler olması için bir proje ile yola çıktık. Bir yıl içinde bütün buz salonlarımızın diğer branşlara da açılmasıyla veli ve sporcularımızın yaşam alanlarının oluşması için çaba sarf ettik." dedi. - "Tesislere giriş sayılarımızda Türkiye ortalamasında 3. sıradayız"

Levent Çakmur, bütün salonlarda en az buz sporlarıyla birlikte bireysel sporların da yapıldığını ifade ederek, "Salonlarımızda artık hiç boş alan kalmadı. Yaşam alanları oluşturduk. Şu anda bütün buz salonlarımız, bir spor kompleksine dönüştü. Tesislere giriş sayılarımızda Türkiye ortalamasında 3. sıradayız." diye konuştu. Tesislerde bir sistem oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Çakmur, şöyle devam etti: "Bakanlığımızın stratejisi olarak turnike sistemlerini oturtmaya çalıştık. Tesislerimiz bakanlığımızın kurumsal kimlik çalışmalarıyla tamamlandı. Sporcularımıza daha iyi hizmet verilmesi için velilerimizin boş zamanlarını değerlendirebileceği yaşam alanlarının olduğu tesisler haline getirdik. 15 yıllık buz salonlarını spor kompleksine dönüştürdük, bu bizi çok sevindiriyor. Şu anda tesis giriş sayılarımız, sporcularımızın kullanım oranları, yine lisanslı sporcu kazanımları anlamında iyi bir seviye yakalamış durumdayız. Gerçekten Erzurum bu konuda tam bir spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor."

Çakmur, söz konusu tesislerin önceden tek bir branşa hizmet ettiğini ve kullanım oranlarının çok düşük seviyede kaldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Biz burada aslında spor kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sadece bir branşın değil, Erzurum'daki spor kültürünün de gelişimini sağlıyor. Tesislerimiz artık bireysel spor branşlarıyla gündeme gelen devasa spor kompleksleri haline dönüştü. Bunları yaparken önceliğimiz çocuklarımızın rekreasyon alanlarını genişletmek. Çok yetenekli gençlerimizin buraya geldiğinde yeniden spora başladığını gözlemledik. Koşu alanlarını, fitness salonlarını vatandaşlarımıza ücretsiz hale getirdik. Dart salonları, masa tenisi gibi velilerimiz ve diğer gençlerimizin kullanacağı alanlar oluştu." - "Erzurum, kış şartları ağır ve buna göre imkanları kısıtlı bir şehir" Kentin soğuk iklimi nedeniyle spor yapmaya uzak kalan insanların bu sayede rahatlıkla spor yapabileceğini vurgulayan Çakmur, şunları kaydetti: