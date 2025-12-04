Erzurum'da 45'inci kez kan bağışı yapan Vali Çiftçi'ye plaket verildi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye, Türk Kızılaya 45'inci kez kan bağışlamasından dolayı plaket takdim edildi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye, Türk Kızılaya 45'inci kez kan bağışlamasından dolayı plaket takdim edildi.
Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Erzurum Kızılay Kan Bağışı Merkezi işbirliğinde Erzurum Polis Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.
Programa katılan polislerin yanı sıra Vali Çiftçi de burada kan bağışında bulundu.
Düzenli kan bağışçısı olan ve 45'inci bağışını gerçekleştiren Çiftçi'ye plaket verildi.
Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kan bağışı kampanyasına katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
Bugün 45'inci kan bağışını gerçekleştirdiğini ifade eden Çiftçi, "Allah sağlık ve sıhhat verdiği müddetçe de bundan sonra bağışlarıma devam edeceğim. 'Her şeyin şükrü kendi cinsinden olur' diye bir söz var. Dolayısıyla sağlığı ve sıhhati yerinde olan bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Çünkü yapılamayan tek ilaç kandır. Bunun tek kaynağı vardır, o da insandır." dedi.
Çiftçi, Türk Kızılayın her yıl en az 3 milyon ünite kana ihtiyaç duyduğunu, bunun hayırsever ve fedakar vatandaşların bağışlarıyla karşılandığını aktardı.
Kan bağışının çok anlamlı bir bağış olduğuna dikkati çeken Çiftçi, programı düzenleyenlere teşekkür etti.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve davetlilerin katıldığı programda, Türk Kızılay tarafından 10 ve üzeri kan bağışına bronz, 25 ve üzerine gümüş, 35 ve üzerine altın, 45 ve üzerine ise plaket verildiği bilgisi paylaşıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.