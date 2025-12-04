Erzurum'da 45'inci kez kan bağışı yapan Vali Çiftçi'ye plaket verildi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye, Türk Kızılaya 45'inci kez kan bağışlamasından dolayı plaket takdim edildi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Erzurum Kızılay Kan Bağışı Merkezi işbirliğinde Erzurum Polis Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Programa katılan polislerin yanı sıra Vali Çiftçi de burada kan bağışında bulundu.

Düzenli kan bağışçısı olan ve 45'inci bağışını gerçekleştiren Çiftçi'ye plaket verildi.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kan bağışı kampanyasına katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bugün 45'inci kan bağışını gerçekleştirdiğini ifade eden Çiftçi, "Allah sağlık ve sıhhat verdiği müddetçe de bundan sonra bağışlarıma devam edeceğim. 'Her şeyin şükrü kendi cinsinden olur' diye bir söz var. Dolayısıyla sağlığı ve sıhhati yerinde olan bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Çünkü yapılamayan tek ilaç kandır. Bunun tek kaynağı vardır, o da insandır." dedi.