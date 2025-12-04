Palmet Gaz Grup Başkanı Sönmez'den Erzurum'daki doğal gaz kesintisiyle ilgili açıklama

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin bazı mahallelerinde yaşanan doğal gaz kesintileri ile bir binada meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili Palmet Gaz Grup Başkanı Tamer Sönmez, açıklama yaptı.

Sönmez, basın toplantısında, 27-30 Kasım tarihlerinde yaşanan arızanın sebebine ilişkin, kentteki 23 bölge regülatöründen bazılarında basınç dalgalanması yaşandığını söyledi.

Bu dalgalanmaların çeşitli sebeplerinin olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Sebeplerinden bir tanesi gelen gazın içinde kirlilik, filtreler tıkanmış olabilir. Biz bunları geçen hafta çarşamba günü 2 regülatörümüzde tespit ettik. O bölgede basınç düştüğünde, can güvenliğini dikkate alarak gaz arzını durdurduk. Tekrardan o bölgede iki regülatörün bağlı olduğu aboneleri o gece yarısına kadar tekrardan açtık. Ertesi gün patlamanın olduğu yerdeki regülatörde basınç düştüğünü tespit ettik. Onunla ilgili çalışmaları yaparken sahada patlama meydana geldi. Bu patlama meydana gelen yerde binaya gaz vermek üzere koyduğumuz kutunun içindeki yani gazın akışını durdurmak için kullandığımız vananın yerinde olmadığını, söküldüğünü tespit ettik."

​​​​​​​Sönmez, "Patlama meydana gelen yerde, binaya gaz vermek üzere koyduğumuz kutunun içindeki gazın akışını durdurmak için kullandığımız vananın yerinde olmadığını, söküldüğünü tespit ettik. Oradaki boru kesilerek alınmış. O regülatörlerde, bölge regülatörlerindeki arızadan dolayı basınç düşüyor. Biz tekrar o basınç düşmesi esnasında gaz akmaya başlıyor ve dışarıda ilk gördüğü alevle de patlama meydana geliyor." dedi.

Patlama görüldükten sonra başka bir bölgede gaz sebebiyle okulun boşalttığı bilgisinin gelince, gaz akışını durdurduklarını dile getiren Sönmez, "Biz öncelikle can güvenliğini dikkate almamız lazım. Ama o okuldaki şeyin gazdan olmadığı sülfür gazı olduğu sonradan bildirildi. Ama biz o sırada bu can emniyeti için tedbirleri almaya başlamıştık." diye konuştu.

Tüm dairelerin tek tek dolaşıldığından dolayı çalışmaların uzun sürdüğünü anlatan Özdemir, bölgede titizlikle çalışmalar yürütüldükten sonra gaz akışının yeniden sağlandığını kaydetti.