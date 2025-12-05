Savunma ve havacılığın yeni nesil parçaları Erzurum Teknik Üniversitesinde üretiliyor
MUHAMMET MUTAF - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "eklemeli imalat" alanında uzmanlaşan üniversite ünvanı verilen Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), medikal ürünlerin yanı sıra savunma ve havacılığın yeni nesil parçalarını üretiyor.
MUHAMMET MUTAF - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "eklemeli imalat" alanında uzmanlaşan üniversite ünvanı verilen Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), medikal ürünlerin yanı sıra savunma ve havacılığın yeni nesil parçalarını üretiyor.
Yüksek Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde yürütülen çalışmalarla savunma sanayisi ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli projeler gerçekleştiren ETÜ'ye, eylülde YÖK tarafından "eklemeli imalat" alanında uzmanlaşan üniversite ünvanı verildi.
Türkiye genelinde eklemeli imalat teknolojilerinin gelişimi açısından stratejik bir adım atan üniversite, bu sayede ülkenin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri üretme kapasitesini güçlendirdi.
Metal eklemeli imalat cihazını bünyesine katarak araştırma kapasitesini artıran üniversite, çeşitli kuruluşlarla ortak projeler yürüterek, sağlık sektörünün yanı sıra savunma ve havacılığın yeni nesil parçalarını üretmeye başladı.
- "Eklemeli imalatta Türkiye'de uzmanlaşmış tek üniversiteyiz"
ETÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaymaz, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır eklemeli imalat alanında çalışmalar gerçekleştiren bir üniversite olduklarını söyledi.
Bu kapsamda 2015'te metal eklemeli imalat cihazını bünyelerine katarak araştırmalarına başladıklarını belirten Kaymaz, şöyle konuştu:
"Tabii bu hem havacılık hem savunma sanayisi için parça üretmemize olanak sağladı hem de medikal sektöre de parçalar üretip hastaların problemlerini giderecek ürünler elde edecek bir yapıya ulaştı. Dolayısıyla bu Türkiye'de görünür oldu. Biz de bu çalışmalarımız kapsamında YÖK tarafından, uzmanlaşmış bir üniversite olarak, eklemeli imalat alanında Türkiye'de uzmanlaşmış tek üniversite olarak seçilmiş bulunuyoruz."
Kaymaz, artık klasik üretim yöntemleri yerine eklemeli imalat yöntemlerinin bütün sanayiye etki etmeye başladığına dikkati çekerek, alanda uzmanlaşan üniversite olarak bu kapsamdaki projelere ve ihtiyaç duyulan yetişmiş elemanlara katkı sunacak yapıya büründüklerini anlattı.
- Üç boyutlu yazıcılarla üretime geçildi
Kalıplama yöntemi, torna gibi klasik yöntemlerle elde edilemeyecek kompleks ürünleri ve parçaları üretme şansı bulduklarını dile getiren Kaymaz, "Özellikle titanyum gibi malzemeler kullanarak havacılıkta nispeten hafif ama dayanıklı ürünler üretildi ki, bu 1004 Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, ülkemizin önde gelen savunma şirketleriyle ortak çalışmalar gerçekleştirdik. Onlara bu kapsamda ürünler ürettik. Aynı zamanda da medikalde hastaya özel ürünler de ürettik." dedi.
Araştırmalar ve projeler sonucu üç boyutlu yazıcıyla üretim yaptıklarını anlatan Kaymaz, geldikleri noktada istenilen bir parçayı üretme kabiliyetlerinin olduğunu vurguladı.
Kaymaz, ETÜ'nün eklemeli imalatla savunma sanayisine destek verdiğini hatırlatarak, "Zaten YÖK'ün uzmanlaşmış üniversite seçmesindeki gayesi de o. Artık biz eklemeli imalat alanında Türkiye'deki öncü üniversitelerden birisi olduk. Dolayısıyla bu ürünlerle hem savunma sanayisine hem havacılık endüstrisine hem de medikal sektöre bilgi anlamında da sunacağımız bir yapıya ulaşmış oluyoruz." diye konuştu.
ETÜ'nün uzmanlaşan üniversite olduktan sonra bu konuda daha fazla yüksek lisans ve doktora elemanı yetiştireceğini ve eklemeli imalat alanında projelere daha fazla katkı sunacağını dile getiren Kaymaz, "Artık eklemeli imalatta ülkemizin önde gelen bir kurumu olmuş olacağız ve Türkiye'nin önde gelen firmalarına bu konuda bol bol bilgi temini sağlayacağız. Aynı zamanda istedikleri zaman da ürün temin edip göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.