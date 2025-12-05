Savunma ve havacılığın yeni nesil parçaları Erzurum Teknik Üniversitesinde üretiliyor

MUHAMMET MUTAF - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "eklemeli imalat" alanında uzmanlaşan üniversite ünvanı verilen Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), medikal ürünlerin yanı sıra savunma ve havacılığın yeni nesil parçalarını üretiyor.

Yüksek Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde yürütülen çalışmalarla savunma sanayisi ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli projeler gerçekleştiren ETÜ'ye, eylülde YÖK tarafından "eklemeli imalat" alanında uzmanlaşan üniversite ünvanı verildi.

Türkiye genelinde eklemeli imalat teknolojilerinin gelişimi açısından stratejik bir adım atan üniversite, bu sayede ülkenin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri üretme kapasitesini güçlendirdi.

Metal eklemeli imalat cihazını bünyesine katarak araştırma kapasitesini artıran üniversite, çeşitli kuruluşlarla ortak projeler yürüterek, sağlık sektörünün yanı sıra savunma ve havacılığın yeni nesil parçalarını üretmeye başladı.

- "Eklemeli imalatta Türkiye'de uzmanlaşmış tek üniversiteyiz"

ETÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaymaz, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır eklemeli imalat alanında çalışmalar gerçekleştiren bir üniversite olduklarını söyledi.

Bu kapsamda 2015'te metal eklemeli imalat cihazını bünyelerine katarak araştırmalarına başladıklarını belirten Kaymaz, şöyle konuştu:

"Tabii bu hem havacılık hem savunma sanayisi için parça üretmemize olanak sağladı hem de medikal sektöre de parçalar üretip hastaların problemlerini giderecek ürünler elde edecek bir yapıya ulaştı. Dolayısıyla bu Türkiye'de görünür oldu. Biz de bu çalışmalarımız kapsamında YÖK tarafından, uzmanlaşmış bir üniversite olarak, eklemeli imalat alanında Türkiye'de uzmanlaşmış tek üniversite olarak seçilmiş bulunuyoruz."

Kaymaz, artık klasik üretim yöntemleri yerine eklemeli imalat yöntemlerinin bütün sanayiye etki etmeye başladığına dikkati çekerek, alanda uzmanlaşan üniversite olarak bu kapsamdaki projelere ve ihtiyaç duyulan yetişmiş elemanlara katkı sunacak yapıya büründüklerini anlattı.