Erzurum'da Acil Tıp Öğrenci Kongresi başladı

Türkiye'nin farklı illerinden gelen tıp öğrencilerinin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen Acil Tıp Öğrenci Kongresi başladı.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleşen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Üniversitesi desteğiyle Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen programda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kongrenin düzenlenmesini sağlık camiası açısından önemli bulduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kent için önemine dikkati çeken Sekmen, "Acil tıp son derece kritik yerlerde yetişen gençlerimizin kararlılığı, hocalarımızın fedakarlığı ve sağlık camiamızın gücünü bir kez daha gösteriyor. Tıp fakültemiz de diğer fakülteler gibi şehrimizin yüz akıdır. Tıp fakültemiz sağlık sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Burada verilen kaliteli eğitim, ülkemizin bu alanda gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Ülkemiz insanı genç ve dinamik beyinlerden hizmet ve şifa beklemektedir." diye konuştu.

- "Hekimlik insanlık tarihinin en kutsal uğraşlarından biridir"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da genç hekimlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Hekimlik insanlık tarihinin en kutsal uğraşlarından biridir. Ancak acil tıp bu kutsal mesleğin en kritik, zamanla yarışılan ve kararların saniyeler içinde hayati sonuçlar doğurduğu en ön cephedir. Acil servisler hastanelerin ışığı, hiç sönmeyen feneri ve sağlık sistemimizin vitrinidir. Henüz öğrenciyken bu zorlu ve onurlu alanı seçerek mesleki hayat heyecanınızı şimdiden ispatlamış oldunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite olarak sadece akademik bilgiyi değil, sahadaki uygulamanın da öncüsü olmayı hedeflediklerini ifade eden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin tıp fakültesi ve araştırma hastanemiz bölgenin sağlık üssü konumundadır. Acil tıp ana bilim ise yetiştirdiği uzmanlar, sunduğu hizmet kalitesiyle Türkiye'de referans gösterilen yerlerden biridir. Büyükşehir Belediyemiz için önemli bir hedefi gerçekleştirmeyi istiyoruz ve bu hedef Türkiye'nin ilaç ham madde merkezi olmak. Bu konuyla ilgili çaba içindeyiz. Eczanede her ne kadar 3 bin adet ilaç varsa bunlardaki yaklaşık 100 kritik maddenin Türkiye'de üretilmesiyle ilgili start verdik. Şu an 120 öğretim üyesi ve asistan çalışıyor. Bunların içinde 11 ilaç belirlenmiş ve her birine 1'er milyon kaynak verildi. Şu anda 8. aydayız ve 3 tanesi başarıya ulaştı."