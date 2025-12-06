Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Acil Tıp Öğrenci Kongresi başladı

        Türkiye'nin farklı illerinden gelen tıp öğrencilerinin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen Acil Tıp Öğrenci Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 13:55 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Acil Tıp Öğrenci Kongresi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin farklı illerinden gelen tıp öğrencilerinin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen Acil Tıp Öğrenci Kongresi başladı.

        Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleşen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Atatürk Üniversitesi desteğiyle Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen programda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kongrenin düzenlenmesini sağlık camiası açısından önemli bulduğunu söyledi.

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kent için önemine dikkati çeken Sekmen, "Acil tıp son derece kritik yerlerde yetişen gençlerimizin kararlılığı, hocalarımızın fedakarlığı ve sağlık camiamızın gücünü bir kez daha gösteriyor. Tıp fakültemiz de diğer fakülteler gibi şehrimizin yüz akıdır. Tıp fakültemiz sağlık sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Burada verilen kaliteli eğitim, ülkemizin bu alanda gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Ülkemiz insanı genç ve dinamik beyinlerden hizmet ve şifa beklemektedir." diye konuştu.

        - "Hekimlik insanlık tarihinin en kutsal uğraşlarından biridir"

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da genç hekimlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Hekimlik insanlık tarihinin en kutsal uğraşlarından biridir. Ancak acil tıp bu kutsal mesleğin en kritik, zamanla yarışılan ve kararların saniyeler içinde hayati sonuçlar doğurduğu en ön cephedir. Acil servisler hastanelerin ışığı, hiç sönmeyen feneri ve sağlık sistemimizin vitrinidir. Henüz öğrenciyken bu zorlu ve onurlu alanı seçerek mesleki hayat heyecanınızı şimdiden ispatlamış oldunuz." değerlendirmesinde bulundu.

        Üniversite olarak sadece akademik bilgiyi değil, sahadaki uygulamanın da öncüsü olmayı hedeflediklerini ifade eden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Üniversitemizin tıp fakültesi ve araştırma hastanemiz bölgenin sağlık üssü konumundadır. Acil tıp ana bilim ise yetiştirdiği uzmanlar, sunduğu hizmet kalitesiyle Türkiye'de referans gösterilen yerlerden biridir. Büyükşehir Belediyemiz için önemli bir hedefi gerçekleştirmeyi istiyoruz ve bu hedef Türkiye'nin ilaç ham madde merkezi olmak. Bu konuyla ilgili çaba içindeyiz. Eczanede her ne kadar 3 bin adet ilaç varsa bunlardaki yaklaşık 100 kritik maddenin Türkiye'de üretilmesiyle ilgili start verdik. Şu an 120 öğretim üyesi ve asistan çalışıyor. Bunların içinde 11 ilaç belirlenmiş ve her birine 1'er milyon kaynak verildi. Şu anda 8. aydayız ve 3 tanesi başarıya ulaştı."

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır'ın da selamlara konuşması yaptığı kongre, 8 Aralık'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; "Erzurum'un ben de ayrı bi...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; "Erzurum'un ben de ayrı bi...
        Atatürk Üniversitesi, yapay zekâ tabanlı kentsel planlama projesi "Greencit...
        Atatürk Üniversitesi, yapay zekâ tabanlı kentsel planlama projesi "Greencit...
        "Bayrak Adam"ın vatan sevdası: Her tepeye bir bayrak
        "Bayrak Adam"ın vatan sevdası: Her tepeye bir bayrak
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı'nda...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı'nda...
        Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, dağların kalbine mühendislik imzası atan bir...
        Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, dağların kalbine mühendislik imzası atan bir...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Erzincan-Erzurum-Kars tren hattı etü...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Erzincan-Erzurum-Kars tren hattı etü...