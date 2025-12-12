Erzurum'da 73 düzensiz göçmen yakalandı, 4 zanlı tutuklandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda giren 73 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, İstihbarat, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce 10-12 Aralık'ta yapılan müşterek çalışmalarda yasa dışı yollarla yurda giren 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlıyı gözaltına alan ekipler, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.