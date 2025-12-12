Erzurum'da kira anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede yaptıkları çalışmada 2 boş kovan buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Gülahmet Caddesi'de dükkan sahibi S.A. (69) ile burayı kiralamak isteyen S.K. (17) ve arkadaşı M.Ç. (15) arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.