Erzurum'da kira anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
Erzurum'da kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Gülahmet Caddesi'de dükkan sahibi S.A. (69) ile burayı kiralamak isteyen S.K. (17) ve arkadaşı M.Ç. (15) arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan S.K. ile M.Ç. geri geldikleri adrese pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.
Olayda S.A. ile emlakçı A.Y. (38) açılan ateş sonucunda yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, olayın ardından yaptığı çalışmada kaçan 2 şüpheliyi suç aletiyle Kevelciler Caddesi'nde yakaladı.
Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede yaptıkları çalışmada 2 boş kovan buldu.
Şüphelilerden M.Ç'nin 2, S.K'nin ise 1 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
