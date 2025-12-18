Erzurum'da "uykusuzluğa" çözüm bulan Uyku Laboratuvarı, yenilenen altyapısıyla açıldı

Erzurum'da horlama ve uykuda solunum sıkıntısı gibi şikayetlerin tedavi edildiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki Uyku Laboratuvarı, yenilenen modern altyapısıyla hizmete açıldı.

Hastane bünyesinde hizmet veren laboratuvarda, horlama, uyku bozukluğu, gündüz uyuklama hali ve uykuda boğulma gibi şikayetleri olanlara gecelik uyku testi yapılıyor.

Erzurum'un yanı sıra çevre illerden de hastaların kabul edildiği ve modern altyapısıyla yenilenen uyku laboratuvarı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun katıldığı programla hizmete alındı.

Rektör Hacımüftüoğlu, uyku laboratuvarı ve yatak kapasiteleri artırılarak güncel standartlara uygun şekilde yenilenen Çocuk Cerrahisi Kliniği ile Nöroloji ve Çocuk Yoğun Bakım ünitelerini inceledi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Hacımüftüoğlu, hayata geçirilen bu yatırımların tedavi süreçlerini güçlendiren önemli adımlar olduğunu vurguladı.

Modern tıbbi cihazlar ve enfeksiyon kontrol altyapısıyla yenilenen yoğun bakım birimleriyle kritik hastalara daha hızlı ve güvenli müdahale imkanı sunulacağını belirten Hacımüftüoğlu, "Üniversite olarak yalnızca akademik başarıyı değil, topluma sunduğumuz hizmetin kalitesini de öncelikli görüyoruz. Sağlık altyapısına yapılan her yatırım doğrudan insan hayatına dokunmaktadır. Özellikle çocuk hastalarımıza yönelik yatırımlar, geleceğimize yapılan yatırımlardır." ifadelerini kullandı.