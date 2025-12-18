Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "uykusuzluğa" çözüm bulan Uyku Laboratuvarı, yenilenen altyapısıyla açıldı

        Erzurum'da horlama ve uykuda solunum sıkıntısı gibi şikayetlerin tedavi edildiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki Uyku Laboratuvarı, yenilenen modern altyapısıyla hizmete açıldı.

        Giriş: 18.12.2025 - 13:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:12
        Erzurum'da "uykusuzluğa" çözüm bulan Uyku Laboratuvarı, yenilenen altyapısıyla açıldı
        Erzurum'da horlama ve uykuda solunum sıkıntısı gibi şikayetlerin tedavi edildiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki Uyku Laboratuvarı, yenilenen modern altyapısıyla hizmete açıldı.

        Hastane bünyesinde hizmet veren laboratuvarda, horlama, uyku bozukluğu, gündüz uyuklama hali ve uykuda boğulma gibi şikayetleri olanlara gecelik uyku testi yapılıyor.

        Erzurum'un yanı sıra çevre illerden de hastaların kabul edildiği ve modern altyapısıyla yenilenen uyku laboratuvarı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun katıldığı programla hizmete alındı.

        Rektör Hacımüftüoğlu, uyku laboratuvarı ve yatak kapasiteleri artırılarak güncel standartlara uygun şekilde yenilenen Çocuk Cerrahisi Kliniği ile Nöroloji ve Çocuk Yoğun Bakım ünitelerini inceledi.

        Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Hacımüftüoğlu, hayata geçirilen bu yatırımların tedavi süreçlerini güçlendiren önemli adımlar olduğunu vurguladı.

        Modern tıbbi cihazlar ve enfeksiyon kontrol altyapısıyla yenilenen yoğun bakım birimleriyle kritik hastalara daha hızlı ve güvenli müdahale imkanı sunulacağını belirten Hacımüftüoğlu, "Üniversite olarak yalnızca akademik başarıyı değil, topluma sunduğumuz hizmetin kalitesini de öncelikli görüyoruz. Sağlık altyapısına yapılan her yatırım doğrudan insan hayatına dokunmaktadır. Özellikle çocuk hastalarımıza yönelik yatırımlar, geleceğimize yapılan yatırımlardır." ifadelerini kullandı.

        Hacımüftüoğlu, Uyku Laboratuvarı'nın bölgesel ölçekte önemli eksikliği gidererek uyku bozukluklarının tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımla hizmet vereceğini söyledi.

        Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine yeni başlayan Prof. Dr. Atila Eroğlu'na da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Hacımüftüoğlu, Eroğlu'nun bilgi, tecrübe ve vizyonuyla hastaneyi daha ileriye taşıyacağına olan inançlarını dile getirdi.

        Ziyaretlerde Hacımüftüoğlu'na, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, Başhekim Prof. Dr. Eroğlu, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Uyku Laboratuvarı sorumlusu Prof. Dr. Ömer Araz ile hastane yönetimi eşlik etti.

