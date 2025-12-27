Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

        Erzurum'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:25
        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Öğle saatlerinde başlayan yoğun kar nedeniyle kent beyaza büründü.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, şemsiyelerle kardan korunmaya çalıştı, sürücüler ise karla kaplanan park halindeki araçlarını fırçalarla temizledi.

        Sürücü ve yayaların ilerlemekte güçlük çektiği kentteki bazı noktalarda ise trafikte aksamalar yaşandı.

        Beyaz örtüyü fırsat bilen kimi vatandaşlar da kentin turistik mekanlarından Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nde kar yağışı altında fotoğraf çekildi.

        Polis ekipleri, olası kaza ve trafikteki aksamalara karşı önlemlerini artırdı.

        Büyükşehir ve merkezdeki ilçe belediyelerine ait temizlik ekipleri de kaldırımları kürek ve kepçelerle temizleyip, yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

