Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğle saatlerinde başlayan yoğun kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, şemsiyelerle kardan korunmaya çalıştı, sürücüler ise karla kaplanan park halindeki araçlarını fırçalarla temizledi.

Sürücü ve yayaların ilerlemekte güçlük çektiği kentteki bazı noktalarda ise trafikte aksamalar yaşandı.

Beyaz örtüyü fırsat bilen kimi vatandaşlar da kentin turistik mekanlarından Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nde kar yağışı altında fotoğraf çekildi.

Polis ekipleri, olası kaza ve trafikteki aksamalara karşı önlemlerini artırdı.

Büyükşehir ve merkezdeki ilçe belediyelerine ait temizlik ekipleri de kaldırımları kürek ve kepçelerle temizleyip, yollarda tuzlama çalışması yapıyor.