Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 208, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Sarıkamış'ta 166, Hakkari'de 159, Nemrut'ta 129, Palandöken 2'de 120, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe'de 63, Erciyes'te 62, Ovacık'ta 60, Kümbet'te 51, Uludağ'da 47, Gevaş Abalı'da 42, Yedi Kuyular'da 39, Zigana ve Hesarek'te 23, Kartepe, Hazarbaba ve Süleymaniye'de 20, Murat Dağı'nda 18, Ilgaz'da 17, Yalnızçam ve Mersivan'da 15, Elmadağ'da 9, Denizli'de 8 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 05.01.2026 En düşük En yüksek Palandöken S -8 -3 Kartalkaya PB 0 3 Keltepe PB -7 0 Sarıkamış PB -10 0 Hakkari PB -13 0 Nemrut S -5 -1 Palandöken 2 S -8 0 Yıldızdağı PB -6 1 Ergan PB -6 3 Erciyes PB -3 6 Gevaş Abalı S -9 2 Zigana GSY 12 19 Hesarek PB -13 0 Kartepe PB 3 6 Murat Dağı PB -4 2 Ilgaz PB -2 3 Yalnızçam S -24 7 Mersivan PB -4 7 Denizli ÇB -3 4 Davraz ÇB -2 3

(S: Soğuk, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)