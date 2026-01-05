Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:05
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 208, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Sarıkamış'ta 166, Hakkari'de 159, Nemrut'ta 129, Palandöken 2'de 120, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe'de 63, Erciyes'te 62, Ovacık'ta 60, Kümbet'te 51, Uludağ'da 47, Gevaş Abalı'da 42, Yedi Kuyular'da 39, Zigana ve Hesarek'te 23, Kartepe, Hazarbaba ve Süleymaniye'de 20, Murat Dağı'nda 18, Ilgaz'da 17, Yalnızçam ve Mersivan'da 15, Elmadağ'da 9, Denizli'de 8 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 05.01.2026 En düşük En yüksek
        Palandöken S -8 -3
        Kartalkaya PB 0 3
        Keltepe PB -7 0
        Sarıkamış PB -10 0
        Hakkari PB -13 0
        Nemrut S -5 -1
        Palandöken 2 S -8 0
        Yıldızdağı PB -6 1
        Ergan PB -6 3
        Erciyes PB -3 6
        Gevaş Abalı S -9 2
        Zigana GSY 12 19
        Hesarek PB -13 0
        Kartepe PB 3 6
        Murat Dağı PB -4 2
        Ilgaz PB -2 3
        Yalnızçam S -24 7
        Mersivan PB -4 7
        Denizli ÇB -3 4
        Davraz ÇB -2 3

        (S: Soğuk, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

